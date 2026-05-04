Wiceprezydent IIHF: Wierzę, że polska reprezentacja odniesie sukces i wróci do najwyższej dywizji

Grzegorz Michalewski: Jesteśmy szczęśliwi, że organizujemy mistrzostwa świata Dywizji 1A. Polscy kibice maja nadzieję, że to gospodarze awansują do Elity. Od początku jest to świetny turniej i na trybunach panuje znakomita atmosfera.

Właśnie wróciłem z Trenczyna z mistrzostw świata do lat 18-stu i oglądałem tutaj świetny mecz gospodarzy z Ukrainą. Polscy kibice zawsze są fantastyczni. Będę pamiętał rok 2024, kiedy dali z siebie wszystko podczas mistrzostw świata Elity w Ostrawie. Wierzę, że polska reprezentacja odniesie sukces i wróci do najwyższej dywizji.

Bardzo dobry występ podczas tego juniorskiego turnieju mistrzostw świata do lat 18 zanotowali nie tylko gospodarze Słowacy, ale również Pana rodacy Czesi, bo obie ekipy zakończyły ten turniej na podium.

Oczywiście. Naszym marzeniem było dotarcie do finału, ale dogrywka w półfinale ze Szwecją była trochę kwestią szczęścia. Cieszymy się jednak, że w ostatnich latach czeskie drużyny juniorskie zdobywają medale, a to jest chyba najważniejsze.

Poziom prezentowany przez uczestników tego turnieju tutaj w Sosnowcu jest znakomity. Na trybunach jest bardzo dużo kibiców, nie tylko na meczach gospodarzy. To tylko potwierdza, że Polacy kochają hokej.

Jestem pod ogromnym wrażeniem tego lodowiska. Można trochę żałować, że nie jest trochę wyższe i nie ma pięciu tysięcy miejsc, bo na pewno byłby pełny, ale ten obiekt jest naprawdę świetny. W tym turnieju grają bardzo wysokiej klasy drużyny z Kazachstanu, Ukrainy, Francji i Polski, widziałem również dobrze prezentującą się Litwę i Japonię. Myślę, że to świetna zabawa dla kibiców, a Dywizja 1A zawsze wnosi wysoką jakość.

Przed dwoma laty graliśmy w Elicie, gdy turniej rozgrywany był w Czechach. Polska swoje mecze rozgrywała w Ostrawie i chcielibyśmy znowu zagrać w najwyższej Dywizji. Doskonale pamiętamy wysoki poziom meczów, ale też świetną organizację tego turnieju i atmosferę dla kibiców, o który zadbali gospodarze.

Zamierzamy ubiegać się organizację takiego turnieju ponownie w 2031 roku, więc byłoby wspaniale, gdyby polska drużyna wróciła wtedy lub utrzymała się wówczas w Elicie. Mówiłem już o tym wielokrotnie. Zawsze kibicowałem polskiej drużynie od pamiętnego turnieju w 1976 roku. Mamy bardzo dobrą współpracę z Martą Zawadzką, nawet na szczeblu regionalnym, a właściwie regionu morawsko-śląskiego, i staramy się pomóc, aby ten silny polski region hokejowy miał jak najlepszą współpracę z naszymi drużynami i aby oba kraje na tym skorzystały.

Wiem, że jest Pan zajęty podczas tego turnieju, ale czy znalazł Pan czas, aby trochę zwiedzić Polskę?

Niestety, ale nie miałem zbyt wiele wolnego czasu. Niedawno przyjechaliśmy tutaj, do Sosnowca, teraz czekają nas dwa mecze kolejne mecze, w tym ten Polski z Francją, który zapowiada się bardzo interesująco. Myślę, że będzie to jeden z najważniejszych momentów tego turnieju. Następnego dnia muszę już wracać, bo przede mną kolejne obowiązki.

Mistrzostwa świata Elity odbędą się w tym roku w Szwajcarii. Jednym z faworytów do walki o medal będzie bliska Panu serca reprezentacja Czech. Jest na to szansa?

To będzie bardzo wyrównana rywalizacja i myślę, że nasi trenerzy mają teraz trochę trudności ze skompletowaniem składu. Kanadyjczycy i Amerykanie wystawią bardzo dobre drużyny. Myślę, że igrzyska olimpijskie pomogły w tym, żeby zawodnicy z ligi NHL przyjechali na ten turniej reprezentowali swoje kraje. To będzie bardzo trudny turniej. Myślę, że to dobrze dla kibiców, ponieważ zawsze tysiące Słowaków, Łotyszy i Czechów przyjeżdża na mistrzostwa świata. Ten turniej to będzie punkt kulminacyjny każdego sezonu i podobnie będzie w Szwajcarii.

