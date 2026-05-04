Włosi ocenili występ Zielińskiego. Co za słowa!

Krystian NatońskiPiłka nożna

Piotr Zieliński w minioną niedzielę przypieczętował drugi w karierze tytuł mistrza Włoch. Tym razem uczynił to jako gracz Interu Mediolan, który pokonał u siebie Parmę 2:0. Polak zaliczył efektowną asystę i został pozytywnie oceniony przez media w Italii.

Piłkarz w niebiesko-czarnej koszulce Interu Mediolan z numerem 20 na plecach, w akcji na boisku.
fot. PAP
Piotr Zieliński w akcji w barwach Interu Mediolan

Zieliński niewątpliwie rozgrywa swój najlepszy sezon w Interze, do którego trafił w 2024 roku. Pod wodzą Christiana Chivu stał się pierwszoplanowym graczem i teraz 31-latek odwdzięcza się tym na boisku.

 

W starciu przeciwko Parmie kolejny raz dał popis swoim umiejętnościom, notując efektowną asystę przy trafieniu Marcusa Thurama. Polak zagrał prostopadłą piłkę pomiędzy przeciwnikami, a następnie Francuz zapisał się na liście strzelców.

 

ZOBACZ TAKŻE: Inter mistrzem Włoch! Asysta Zielińskiego na wagę Scudetto

 

W 64. minucie Zieliński ujrzał żółtą kartę, natomiast trzy minuty później opuścił plac gry. Zmienił go Henrikh Mkhitaryan, który w 80. minucie ustalił wynik na 2:0.

 

"Kiedy jest naciskany przez pomocników Parmy, z wdziękiem drybluje, by się z tego wyplątać i zawsze robi to z pewną elegancją. To właśnie on zaliczył asystę przy bramce Marcusa Thurama. Po raz kolejny potwierdza, że jest jednym z najlepszych graczy Interu w tym sezonie. Szkoda tylko tej niepotrzebnej żółtej kartki" - napisał Eurosport o Polaku.

 

Z kolei "Tuttomercato" nazwał asystę Zielińskiego "perfekcyjną" i uznał go jednym z najlepszych na boisku. Podobnego zdania byli dziennikarze "Calciomercato" oraz "Goal.com".

 

Zieliński rozegrał w tym sezonie 46 meczów, strzelił siedem goli i zanotował cztery asysty.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INTER MEDIOLANPIŁKA NOŻNAPIOTR ZIELIŃSKISERIE AWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Hajto grzmi w Cafe Futbol! "Chory przepis"
Zobacz także

Tomasz Hajto grzmi w Cafe Futbol! "Chory przepis"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 