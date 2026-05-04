Wysokie zwycięstwo Orlen Wisły Płock w półfinale

Pierwszego gola w półfinale zdobył Melvyn Richardson z rzutu karnego. Chwilę później interweniował Torbjorn Bergerud, a dla Wisły trafił też Sergei Kosorotow. Norweski bramkarz popisywał się kolejnymi obronami, natomiast w Gdańsku sytuacja wyglądała coraz gorzej, szczególnie po wykluczeniu Tomasza Gębali i kolejnym golu Richardsona. Gra była dynamiczna – kary, interwencje i szybkie akcje przynosiły kolejne trafienia, m.in. autorstwa Fazekasa, Domagały i Kosorotowa.

Do przerwy Płocczanie pewnie prowadzili 16:8.



W drugiej połowie ekipa z Gdańska zagrała lepiej, ale nadal nie wystarczyło to, by zagrozić rywalom. Choć Filip Michałowicz rzucił dziewięć bramek, to tym samym po drugiej stronie odpowiedział Kosorotow.

W końcówce spotkania Wisła utrzymała wysoką skuteczność i bezpieczne prowadzenie. Ostatecznie pierwszy mecz półfinałowy zakończył się zdecydowanym zwycięstwem ORLEN Wisły Płock 32:21, co daje jej solidną zaliczkę przed rewanżem, który już w sobotę o godz. 12:30 w Płocku. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz online na Polsat Box Go.

PGE Wybrzeże Gdańsk - Orlen Wisła Płock 21:32 (8:16)

Najwięcej bramek: dla Wybrzeża - Filip Michałowicz 9, Jakub Będzikowski 4, Mikołaj Czapliński 4; dla Wisły - Sergei Kosorotow 9, Przemysław Krajewski 5, Gergo Fazekas 5, Melvyn Richardson 5.

