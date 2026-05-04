Znakomite wieści ws. Błachowicza! Oto, co zamieścił w mediach
Jan Błachowicz opublikował w mediach społecznościowych materiał wideo, który nie pozostawia złudzeń. Już niedługo były mistrz UFC powinien wrócić do treningów.
Jan Błachowicz wycofał się niedawno z pojedynku z Bogdanem Guskovem z powodu kontuzji. Potem ujawnił, że urazu doznał podczas jednego ze sparingów. - Dostałem kopnięcie, dziwnie stanąłem, łąkotka strzeliła - oznajmił na Instagramie. Nie minęło dużo czasu, a Polak przeszedł operację i wyznał, że zna już termin, najprawdopodobniej kolejnego starcia z Guskovem.
W ostatnim czasie Błachowicz nie ukrywał, że rehabilitacja idzie znakomicie. Teraz dostaliśmy potwierdzenie tych słów. W poniedziałek 43-latek zamieścił w mediach społecznościowych wymowny materiał wideo.
Na początku widzimy byłego mistrza UFC, który stoi, trzymając się o kulach. Po chwili słyszymy tekst "Run, Forest, run" z kultowego filmu Forrest Gump. Nagle zawodnik porzuca kule i - bez wsparcia kul - idzie w stronę kamery.
Tym samym dał do zrozumienia, że jego stan zdrowia jest coraz lepszy. Choć noga jest jeszcze oklejona tejpami, to widać, że już niedługo będzie mógł wrócić do treningów.
