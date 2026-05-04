Znamy drabinkę turnieju w Rzymie! Z kim zagra Iga Świątek?

Iga Świątek już niedługo weźmie udział w turnieju WTA w Rzymie. Za nami losowanie głównej drabinki rywalizacji w stolicy Włoch. Z kim zagrają polskie tenisistki?

Z kim Iga Świątek zagra w Rzymie?

W poniedziałek 4 maja odbyło się losowanie głównej drabinki nadchodzącego turnieju WTA w Rzymie. W rywalizacji na Półwyspie Apenińskim wezmą udział najlepsze zawodniczki na świecie, w tym między innymi Iga Świątek, Aryna Sabalenka czy Jelena Rybakina. Z kim zmierzy się najlepsza polska tenisistka? 

 

Świątek, która podczas rywalizacji w Rzymie będzie rozstawiona z numerem "4", w pierwszej rundzie od organizatorów turnieju dostała wolny los. Na kolejnym etapie imprezy stanie naprzeciwko triumfatorki meczu Daria Kasatkina - Caty McNally. Na jej drodze do finału mogą pojawić się: wcześniej wspomniana Rybakina, Naomi Osaka czy Jessica Pegula. 

 

We Włoszech rywalizować będą jeszcze dwie inne zawodniczki znad Wisły. Magdalena Fręch zmierzy się z Alexandrą Ealą. Natomiast Magda Linette zagra z Tatjaną Marią.

 

Rywalizacja w głównej drabince turnieju w Rzymie rozpocznie się we wtorek 5 maja. 

 

