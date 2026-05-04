Zwycięstwo polskiego zespołu! Świetny występ we Francji

Zwycięstwo zespołu Inter Europol Competition w drugiej rundzie European Le Mans Series 2026 na torze Circuit Paul Ricard smakuje wyjątkowo. Polski zespół stanął na najwyższym stopniu podium właśnie w dniu Święta Konstytucji 3 Maja, a dźwięk Mazurka Dąbrowskiego na francuskim torze nadał temu sukcesowi szczególny, symboliczny wymiar.

Druga runda sezonu European Le Mans Series 2026, rozegrana na torze Circuit Paul Ricard w południowej Francji, przyniosła zespołowi Inter Europol Competition bardzo mocne wyniki oraz kolejne potwierdzenie wysokiej formy we wszystkich klasach. Weekend zakończył się podwójnym podium w ELMS oraz zwycięstwem w kategorii LMP3, a także intensywną rywalizacją w ramach Michelin Le Mans Cup 2026.

Dominacja w LMP3 i zwycięstwo na Paul Ricard

Największy sukces zespołu przyszedł w kategorii LMP3, gdzie załoga Ligiera #13 - Henry Cubides, Alex Bukhantsov i Jimmy Chou zaprezentowała świetne tempo przez cały weekend. Kierowcy Inter Europol Competition utrzymywali się w ścisłej czołówce od startu wyścigu, a konsekwentna i bezbłędna jazda pozwoliła im sięgnąć po zwycięstwo.

To kolejny dowód na rosnącą formę zespołu w tej kategorii oraz skuteczne wykorzystanie potencjału pakietu LMP3 w warunkach intensywnej, czterogodzinnej rywalizacji.

Drugie podium z rzędu w LMP2

W klasie LMP2 załoga Oreci #34, Reshad De Gerus i Bijoy Garg ponownie znalazła się na podium, kończąc wyścig na drugim miejscu. Po wymagającym początku i incydencie w trakcie walki o prowadzenie, kierowcy zdołali wrócić do czołówki, prezentując dojrzałą i strategiczną jazdę.

To drugi z rzędu bardzo mocny wynik tej załogi w sezonie 2026, potwierdzający ich aspiracje do walki o najwyższe cele w klasyfikacji generalnej.

Pech załogi #43

Mniej szczęścia miała załoga Oreci #43, Kuba Śmiechowski, Tom Dillmann i Luca Ghiotto. Pomimo dobrego tempa i solidnych stintów w początkowej fazie wyścigu, przebieg rywalizacji nie ułożył się po ich myśli, co ostatecznie przełożyło się na finisz poza ścisłą czołówką.

Zespół podkreśla jednak, że tempo samochodu pozostaje konkurencyjne, a potencjał do walki o najwyższe pozycje jest wyraźnie widoczny.

Intensywny weekend w Michelin Le Mans Cup

Równolegle zmagania toczyły się w serii Michelin Le Mans Cup, gdzie dwa prototypy LMP3 Inter Europol Competition mierzyły się z niezwykle wyrównaną stawką. Dwugodzinny wyścig na Paul Ricard obfitował w neutralizacje i walkę "koło w koło", co znacząco wpływało na dynamikę rywalizacji.

SZałoga Alex Bukhantsov / Rashid zaprezentowała solidne tempo i dobrą orientację w trudnych warunkach wyścigowych, kończąc rywalizację na wysokiej czwartej pozycji. Drugi z samochodów zespołu nie ukończył wyścigu z powodu problemów technicznych.

Mocny sygnał przed kolejnymi rundami

Weekend na Paul Ricard potwierdził, że Inter Europol Competition znajduje się w bardzo dobrej formie na początku sezonu 2026. Zwycięstwo w LMP3, drugie miejsce w LMP2 oraz konkurencyjne tempo wszystkich samochodów pokazują, że zespół ma realne argumenty do walki o czołowe lokaty w obu seriach.

Po intensywnym początku sezonu przed zespołem chwila przerwy, jednak przygotowania do najważniejszego wyścigu sezonu - 24 Le Mans trwają. determinacją i ambicją.

Informacja prasowa