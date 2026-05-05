Rywalizacja siatkarzy o trzecie miejsce rozstrzygnięta! 3:1 w ostatnim meczu

Początek spotkania przyniósł wyrównaną grę obu zespołów. Kluczowa dla losów premierowej partii okazała się punktowa seria gospodarzy od stanu 11:11 do 17:11, gdy serwował Luis Paolinetti. Od tego momentu nie oddali już przewagi. Drużyna z Kluczborka próbowała jeszcze gonić wynik, po asie Kamila Maruszczyka zmniejszyli różnicę do dwóch oczek (23:21), ale dwie zepsute zagrywki dały ostatnie punkty CUK Aniołom (25:22).

W drugiej partii siatkarze z Torunia już w pierwszych akcjach odskoczyli rywalom (5:1) i przez dłuższy czas utrzymywali wyraźną przewagę (15:8). Później prowadzili jeszcze 17:11 i utknęli w jednym ustawieniu, gdy zagrywał Kamil Maruszczyk (17:17). Goście odrobili straty, a losy seta rozstrzygnęła gra na przewagi. Lepiej rozegrali ją przyjezdni, którzy zamknęli seta atakiem Maruszczyka (28:30).

Początek trzeciej odsłony toczył się przy minimalnej przewadze siatkarzy z Kluczborka, którzy później odskoczyli na cztery oczka (7:11). Gospodarze szybko odrobili straty (13:13), gra się wyrównała i losy seta rozstrzygnęły się w końcówce. Dwie ostatnie akcje wygrała drużyna CUK Aniołów - skutecznie zaatakował Luis Paolinetti, a po chwili gospodarze dołożyli punktowy blok (25:23).

Obie ekipy toczyły wyrównaną walkę na początku kolejnego seta (10:10), ale w środkowej części seta punktową zaliczkę zbudowali sobie siatkarze z Torunia (14:11, 19:13). Siatkarze Mickiewicza nie zamierzali jednak składać broni i złapali kontakt (20:19), a później wyrównali po ataku Tomasza Kalembki (22:22). Kluczowe akcje padły jednak łupem Aniołów - skutecznie atakowali Robert Brzóstowicz i Adam Surgut (24:22), rywale obronili się w jednej akcji, ale kolejny skuteczny atak zamknął mecz (25:23).

Najwięcej punktów: Luis Paolinetti (27), Maciej Krysiak (17), Adam Surgut (14), Robert Brzóstowicz (10) – Anioły; Mateusz Linda (19), Kamil Maruszczyk (13) – Mickiewicz. MVP: Luis Paolinetti (21/37 = 56% skuteczności w ataku + 1 as + 5 bloków).

Brązowy medal pierwszej ligi do największy sukces w dotychczasowej historii Aniołów Toruń. Klub powstał w 2021 roku, w 2024 awansował do PLS 1. Ligi i w debiutanckim sezonie zajął jedenaste miejsce.

CUK Anioły Toruń – KKS Mickiewicz Kluczbork 3:1 (25:22, 28:30, 25:23, 25:23)

Anioły: Robert Brzóstowicz, Błażej Podleśny, Adam Surgut, Kamil Urbańczyk, Luis Paolinetti, Maciej Krysiak – Mateusz Podborączyński (libero) oraz Jakub Skadorwa. Trener: Marcin Kryś.

Mickiewicz: Szymon Bereza, Artur Pasiński, Tomasz Kalembka, Mateusz Linda, Kamil Maruszczyk, Jędrzej Kaźmierczak – Koshiro Nishi (libero) oraz Yasser Amrat, Michał Gawrzydek, Radosław Gil, Michał Łysiak (libero), Bartłomiej Janus, Jakub Rybicki. Trener: Mariusz Łysiak.

