W minionym tygodniu Hubert Hurkacz dotarł do finału turnieju ATP Challenger 175 na kortach ziemnych w Cagliari. Przegrał co prawda walkę o tytuł z Włochem Matteo Arnaldim 4:6, 4:6, jednak taki występ pozwolił mu na znaczący awans w rankingu ATP - z 63. na 53. miejsce.

Rywalem Wrocławianina w pierwszej rundzie zawodów w Rzymie będzie Yannick Hanfmann. Niemiec zajmuje obecnie 59. lokatę w światowym zestawieniu. Do tej pory największe sukcesy odnosił w cyklu Challenger, w którym wygrał siedem imprez (ostatnią w 2025 roku w Hagen).

Obaj tenisiści mierzyli się ze sobą do tej pory tylko raz - podczas kwalifikacji do wielkoszlemowego French Open w 2018 roku. Wówczas górą był Polak, który wygrał z Hanfmannem po dwóch tie-breakach 7:6(1), 7:6(4).

Triumfator tego pojedynku zmierzy się w drugiej rundzie z reprezentantem gospodarzy, Luciano Darderim. Do zmagań nie przystąpi Kamil Majchrzak, który wycofał się ze względów zdrowotnych.

