Czego nie boi się Grbić? Świderski jest tego pewny

Prezes Świderski ocenił między innymi obecność na zgrupowaniu zawodników, których do tej pory nie mieliśmy okazji oglądać w biało-czerwonych barwach.

ZOBACZ TAKŻE: Polscy siatkarze rozpoczęli w Spale przygotowania do Ligi Narodów



- Cieszymy się z tego powodu, ponieważ to pokazuje, że nasza młodzież się rozwija. Trener Nikola Grbić swoim okiem wyszukuje te „perełki”, nie boi się postawić na młodych, a nawet bardzo młodych zawodników po to, żeby zdobywali doświadczenie, ogrywali się i już przy tej reprezentacji spędzili jak najwięcej czasu. Żeby w momencie, kiedy wejdą na wyższy poziom, zacząć z nich korzystać, jeśli chodzi o trening i grę w szerszym wymiarze - powiedział w rozmowie z Marcinem Lepą.



Czy młodzi zawodnicy mają szansę zagrać już niebawem w meczach o stawkę?



- Z tego, co rozmawialiśmy, to będzie wyglądało to bardzo podobnie do tego jak w zeszłym roku, ale wszystko jest uzależnione również od tego, kiedy wrócą ci najważniejsi zawodnicy, kiedy się skończą rozgrywki ligowe i ile czasu zawodnicy będą potrzebować na regenerację i podreperowanie swojego zdrowia. Do tego momentu trener Grbić na pewno będzie dawał szansę tym młodszym zawodnikom. Tutaj zostawiamy dowolność i decyzyjność trenerowi - dodał.



Prezes Świderski podsumował również zaciętą rywalizację o złoto siatkarskiej Plusligi.



- Nikt nie spodziewał się chyba, że już po pierwszych spotkaniach karta się odwróci i będziemy oglądać inne widowiska, ale to pokazuje tylko, że nasz sport jest nieprzewidywalny, ale i piękny. Ciężko dziś wskazać, kto w następnych spotkaniach będzie wygrywał i kto zawiesi na szyi medale. Serdecznie zapraszam do oglądania, bo na pewno będzie się jeszcze dużo działo – mam nadzieję, że na końcu z pożytkiem dla reprezentacji i naszych kibiców - zakończył.