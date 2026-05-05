Czekali na to 20 lat! Poznaliśmy pierwszego finalistę Ligi Mistrzów

Pierwsze starcie na Estadio Metropolitano w Madrycie zakończyło się remisem 1:1 po dwóch rzutach karnych. Najpierw "jedenastkę" dla zespołu z Londynu wykorzystał Viktor Gyokeres, a później do wyrównania doprowadził gracz gospodarzy, Julian Alvarez.

Rewanż rozpoczął się od długich ataków pozycyjnych obu drużyn, które wyraźnie unikały podjęcia zbędnego ryzyka w tak ważnym momencie. Pierwsze słowo należało jednak do podopiecznych trenera Artety. Leandro Trossard oddał strzał na bramkę Jana Oblaka, i choć Słoweniec zdołał odbić piłkę, to spadła ona wprost pod nogi Bukayo Saki, który pewnym uderzeniem umieścił ją w siatce.

W drugich 45 minutach to zespół prowadzony przez Diego Simeone wywierał presję i kilkukrotnie poważnie zagroził bramce gospodarzy. "Kanonierzy" świetnie się jednak bronili, a ponadto nie pozwalali rywalom na stworzenie zbyt wielu dogodnych sytuacji. Sami również szukali swoich szans w kontratakach, tak jak w 66. minucie, kiedy Gyokeres był bardzo blisko podwyższenia prowadzenia, ale wynik mimo upływu czasu pozostawał bez zmian.

Ostatecznie to właśnie zespół z Londynu wygrał w dwumeczu 2:1 i powalczy o triumf w Champions League 30 maja na stadionie w Budapeszcie. O trofeum zagrają z Paris Saint-Germain lub Bayernem Monachium.

Dla Arsenalu będzie to drugi finał w historii ich występów w Lidze Mistrzów. Po raz pierwszy dotarli na ten szczebel w 2006 roku. Ulegli oni wówczas Barcelonie 1:2.

Arsenal - Atletico Madryt 1:0 (1:0) [pierwszy mecz - 1:1, awans: Arsenal]

Bramka: Bukayo Saka 44.

Arsenal: David Raya - Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori (58. Piero Hincapie) - Declan Rice, Myles Lewis-Skelly (74. Martin Zubimendi) - Bukayo Saka (58. Noni Madueke), Eberechi Eze (58. Martin Odegaard), Leandro Trossard (83. Gabriel Martinelli) - Viktor Gyokeres.

Atletico: Oblak - Matteo Ruggeri, David Hancko, Robin Le Normand (57. Alexander Sorloth), Marc Pubill - Ademola Lookman (57. Nahuel Molina), Marcos Llorente, Koke, Giuliano Simeone (57. Johnny Cardoso) - Julian Alvarez (66. Thiago Almada), Antoine Griezmann (66. Alex Baena).

Żółte kartki: Marc Pubill, Koke.

Sędziował: Daniel Siebert (Niemcy).