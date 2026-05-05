Do trzech razy sztuka! Czy siatkarze z Lublina udowodnią swoją dominację?

Po trzech meczach bliżej złota są Lublinianie



Faworytami do złotego medalu Mistrzostw Polski w siatkówce byli zawodnicy Aluron CMC Warty Zawiercie. To oni wygrali rundę zasadniczą i lepiej spisywali się w fazie play-off. Dobrze też weszli w serię finałową, wygrywając u siebie 3:0 z Bogdanką LUK Lublin.

Goście tylko raz przekroczyli granicę 20 punktów. Drugie spotkanie rozegrano w Lublinie i tam gospodarze zagrali zdecydowanie lepiej. Choć zaczęli od przegranego seta, to później w decydujących momentach byli skuteczniejsi od Zawiercian i wygrali 3:1, wyrównując stan rywalizacji w finale.

Trzecie spotkanie finałowe rozegrano w sobotę 2 maja w Sosnowcu. Tam Zawiercianie podejmowali drużynę z Lublina i liczyli na zwycięstwo. Zagrali jednak znacznie poniżej swoich możliwości. Podopieczni trenera Michała Winiarskiego popełnili sporo błędów. Wykorzystali to obrońcy tytułu mistrzowskiego.



Bogdanka LUK Lublin efektownie wygrała 3:0 i jest już o krok od złota. Trener Stephane Antiga z pewnością zadba o to, aby jego podopiecznym nie zabrakło motywacji na kolejne starcie z Zawiercianami.

Czy Lublinianie obronią tytuł mistrzowski?



Przed rokiem Bogdanka LUK Lublin wywalczyła historyczne mistrzostwo Polski. W tym roku długo nie wszystko układało się po myśli Wilfredo Leona i spółki. Seria finałowa jednak rządzi się swoimi prawami. Lublinianie zaskoczyli faworyzowanych Jurajskich Rycerzy. Są już o włos od obrony mistrzowskiego tytułu. Do tego potrzebują domowego zwycięstwa w czwartym spotkaniu. Zaplanowano je na środę 6 maja.

Goście muszą coś zmienić. Wskazywał na to Mateusz Bieniek w rozmowie pomeczowej z Jerzym Mielewskim i Piotrem Gruszką z Polsatu Sport. Środkowy podzielił się opinią: "Mam wrażenie, że gramy na zaciągniętym hamulcu".

Gdzie obejrzeć mecz Bogdanka LUK Lublin – Aluron CMC Warta Zawiercie?

Transmisja TV i stream online meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin w środę 6 maja o godzinie 20:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz online na Polsat Box Go.

