Druga porażka Polaków na MŚ! Mecz rozstrzygnął się w ostatnich minutach

Trwają mistrzostwa świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Polska w poprzednich dniach rozegrała dwa spotkania - najpierw pokonała Ukrainę, a następnie przegrała po rzutach karnych z Francją.

Mecz z Kazachstanem rozpoczął się dla Biało-Czerwonych w najlepszy możliwy sposób. Polacy objęli prowadzenie już po 69 sekundach za sprawą Patryka Wronki, który posłał krążek w stronę bramki, a niefortunnie interweniujący golkiper Kazachstanu skierował go do własnej siatki. Początkowo sędziowie mieli wątpliwości co do prawidłowości tego trafienia, jednak po wideoweryfikacji ostatecznie uznali bramkę dla Polski.

Choć podopieczni Talgata Zhailauova byli stroną przeważającą, co potwierdzali licznymi strzałami, to świetnie dysponowana defensywa Biało-Czerwonych z Tomasem Fucikiem na czele znakomicie radziła sobie z naporem rywali. Kluczową postacią w zespole trenera Tirkkonena okazał się właśnie bramkarz, którego skuteczne interwencje pozwoliły utrzymać korzystny rezultat po dwóch tercjach.

W 48. minucie meczu Kazachowie w końcu się przełamali i zdobyli bramkę. Batyrlan Muratov sprytnie przeciął strzał i posłał krążek w górną część siatki. Polacy od razu po stracie gola ruszyli do ataku, jednak ich starania nie przyniosły rezultatu. Zamiast tego, na trzy minuty przed końcem spotkania to rywale zdobyli kolejną bramkę za sprawą Semyona Simonova i objęli prowadzenie. W samej końcówce przeciwnicy trafili jeszcze do pustej bramki, podwyższając wynik meczu na 3:1.

Patryk Krężołek co prawda strzelił bramkę kontaktową w ostatnich sekundach meczu, jednak na więcej Polakom nie starczyło czasu.

W efekcie Biało-Czerwoni spadli na czwarte miejsce w grupie. Podopieczni trenera Tirkkonena mają na swoim koncie cztery punkty, a w tabeli wyprzedzają ich reprezentacje Francji, Ukrainy oraz właśnie Kazachstanu.

Dwie najlepsze drużyny wywalczą sobie awans do hokejowej elity. Najgorsza z kolei zaliczy spadek do dywizji 1B.

Polska - Kazachstan 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

Bramka: Patryk Wronka 2, Patryk Krężołek 60 - Batyrlan Muratov 48, Semyon Simonov 58, Kirill Savitsky 59.

Polska: Tomas Fucik (bramkarz) - Bartosz Ciura, Bartłomiej Pociecha, Paweł Zygmunt, Kamil Wałęga, Patryk Krężołek - Kamil Górny, Michał Naróg, Dominik Paś, Alan Łyszczarczyk, Patryk Wronka - Jakub Wanacki, Mateusz Bryk, Filip Komorski, Aron Chmielewski, Christian Mroczkowski - Karol Biłas, Jakub Ślusarczyk, Krzysztof Maciaś, Szymon Kiełbicki, Nikolai Sytyi. Rezerwowy: Michał Kieler (bramkarz). Trener: Pekka Tirkkonen.

Kazachstan: Andrei Shutov (bramkarz) - Samat Daniyar, Eduard Mikhailov, Roman Starchenko, Batyrlan Muratov, Arkady Shestakov - Beibarys Orazov, Adil Beketayev, Kirill Savitsky, Dinmukhamed Kaiyrzhan, Alikhan Omirbekov - Vsevolod Logvin, Dmitri Breus, Kirill Nikitin, Semyon Simonov, Kirill Lyapunov - Temirlan Gaitamirov, Fyodor Khoroshev, Artur Gatiyatov, Alikhan Asetov, Ansar Shaikhmeddenov. Rezerwowy: Nikita Boyarkin (bramkarz). Trener: Talgat Zhailauov.