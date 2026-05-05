Finał Pucharu Włoch: Lazio - Inter Mediolan. Transmisja TV i stream online

Jakub Żelepień

W wielkim finale Pucharu Włoch Lazio zmierzy się z Interem Mediolan. Czy drużyna Piotra Zielińskiego do mistrzostwa dołoży także drugie trofeum? Sprawdź, gdzie obejrzeć finał Pucharu Włoch i studio przedmeczowe.

Piłkarze Interu Mediolan świętują zdobycie mistrzostwa Włoch, wznosząc ręce w geście radości. Na pierwszym planie widać zawodników w niebiesko-czarnych koszulkach z numerami 20, 10 i 21, z uśmiechniętymi twarzami. W tle znajduje się baner z napisem "CAMPIONI D'ITALIA 25/26" i liczbą "21".
fot. PAP/EPA
Piłkarze Interu Mediolan

Inter zapewnił sobie mistrzostwo już w 35. kolejce Serie A. Mediolańczycy pokonali u siebie Parmę 2:0, zwiększając przewagę nad Napoli do 12 punktów. To 21. tytuł mistrzowski "Nerazzurrich", poprzedni świętowali w 2024 roku.

 

Drużyna Piotra Zielińskiego ma w tym sezonie szansę na jeszcze jedno trofeum. 13 maja zmierzy się bowiem z Lazio w finale Pucharu Włoch.

 

Mało jednak brakowało, a Inter odpadłby w poprzedniej rundzie. Półfinałowy bój z Lazio był bowiem niezwykle dramatyczny. Po remisie 0:0 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu wszystko było możliwe. 

 

Niespodziewanie jako pierwsi gola strzelili goście z Como. Prowadzenie dał im Chorwat Martin Baturina (32.), a na początku drugiej połowy podwyższył je Francuz Lucas Da Cunha (48.). Zieliński zawinił przy tym drugim golu, a w 60. minucie opuścił boisko.

 

Wtedy jednak podopieczni hiszpańskiego trenera Cesca Fabregasa zaczęli opadać z sił, a Inter coraz bardziej się rozkręcał. Do wyrównania doprowadził kapitan reprezentacji Turcji Hakan Calhanoglu, który trafił do siatki w 69. i 86. minucie. Chwilę później wynik ustalił Chorwat Petar Sucić (89.).

 

Lazio w półfinale pokonało natomiast Atalantę. W Rzymie było 2:2, w Bergamo - 0:0. Zadecydowały rzuty karne, które lepiej wykonywali zawodnicy trenera Maurizio Sarriego. 

Finał Pucharu Włoch: Lazio - Inter. Gdzie obejrzeć? Kiedy? Transmisja TV i stream online

Finał Pucharu Włoch Lazio - Inter odbędzie się 13 maja. Transmisja w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go. Studio przedmeczowe od 20:00. Transmisja spotkania o godzinie 20:50.

Kto zdobędzie Puchar Włoch?
