Gra o awans do PlusLigi: GKS Katowice - BBTS Bielsko-Biała. Relacja live i wynik na żywo
To już trzecie spotkanie serii finałowej w wykonaniu GKS Katowic i BBTS-u Bielsko-Biała. Drużyny ze Śląska walczą o awans do PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - BBTS Bielsko-Biała we wtorek 5 maja na Polsatsport.pl. Początek o godz.20:00.
GKS Katowice jest o krok od zwycięstwa, ale piłka jest nadal w grze. Poprzednie spotkania finałowe okazały się zwycięskie dla GKS-u - siatkarze tego klubu wygrali 3:1 i 3:2. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw.
W fazie ćwierćfinałowej GKS Katowice zagrał z KPS-em Siedlce, wygrywając 3:0 i 3:1. Półfinały okazały się dla nich bardziej wymagające - przeciwnik KKS MICKIEWICZ Kluczbork walczył do ostatniej chwili (3:0, 2:3, 3:1 dla GKS-u). Fazę zasadniczą klub z Katowic zakończył na pierwszym miejscu.
BBTS Bielsko-Biała w 1/4 finału rywalizował ze Stal Nysą i zwyciężył 3:0 oraz 3:2. Podczas półfinałów drużyna z Bielska przeciwstawiła się CUK Aniołom Toruń. Drużyna, która zajęła drugie miejsce w tabeli, przegrała w trzech spotkaniach.
Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - BBTS Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek o godz.20:00.