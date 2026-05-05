Gwiazda europejskiej siatkówki odchodzi z klubu. To już oficjalne
Aleksandar Atanasijević odchodzi z Olympiakosu – poinformował grecki klub. Serb spędził w zespole dwa sezony i był jedną z jego gwiazd.
Atanasijević rozpoczął karierę sportową w 2009 roku. Jego pierwszym klubem był Partizan Belgrad, z którego później trafił do Skry Bełchatów. Najdłużej Serb występował w Perugii (2013–2021). Następnie wrócił do Polski, zaliczył też krótki epizod w Chinach.
Od 2024 roku atakujący bronił barw Olympiakosu Pireus. Ta przygoda dobiega jednak końca. Klub oficjalnie poinformował o tym w komunikacie.
Przez dwa sezony Atanasijević sięgnął z klubem po szereg trofeów. To: Puchar Grecji, dwa Puchary Ligi, dwa Superpuchary Grecji. W Lidze Mistrzów Olympiakos najdalej dotarł do ćwierćfinału.
Nowy klub Serba nie jest jeszcze oficjalnie znany.