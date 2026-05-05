Gwiazda europejskiej siatkówki odchodzi z klubu. To już oficjalne

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Aleksandar Atanasijević odchodzi z Olympiakosu – poinformował grecki klub. Serb spędził w zespole dwa sezony i był jedną z jego gwiazd.

Siatkarz trzymający piłkę do siatkówki.
fot. Cyfrasport
Siatkarz Atanasijević z piłką w dłoni

Atanasijević rozpoczął karierę sportową w 2009 roku. Jego pierwszym klubem był Partizan Belgrad, z którego później trafił do Skry Bełchatów. Najdłużej Serb występował w Perugii (2013–2021). Następnie wrócił do Polski, zaliczył też krótki epizod w Chinach.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polskie siatkarki ruszyły z przygotowaniami do sezonu. Kadra w przebudowie przed LN


Od 2024 roku atakujący bronił barw Olympiakosu Pireus. Ta przygoda dobiega jednak końca. Klub oficjalnie poinformował o tym w komunikacie.


Przez dwa sezony Atanasijević sięgnął z klubem po szereg trofeów. To: Puchar Grecji, dwa Puchary Ligi, dwa Superpuchary Grecji. W Lidze Mistrzów Olympiakos najdalej dotarł do ćwierćfinału.


Nowy klub Serba nie jest jeszcze oficjalnie znany.

Przejdź na Polsatsport.pl
INNESIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 