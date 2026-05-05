Hurkacz wraca na kort i od razu zbiera laury! Co za comeback

Miesiące naznaczone problemami zdrowotnymi Hurkacza



Za Hubertem Hurkaczem bardzo trudny okres. Problemy zaczęły się już w lipcu 2024 roku, gdy doznał kontuzji kolana na Wimbledonie. Później kilkukrotnie próbował wracać, jednak ostatecznie w 2025 roku poddał się zabiegowi, co wyeliminowało go z gry na ponad 200 dni. W efekcie zanotował ogromny spadek w rankingu ATP, w którym znajdował się już w TOP 10.

W marcu 2026 roku pojawiły się problemy z łokciem. Choć los rzuca mu kłody pod nogi, to jednak polski tenisista się nie załamuje i dąży do realizacji swoich celów sportowych. Oznacza to żmudną walkę o odbudowanie pozycji w światowym tenisie.

Rozstanie z trenerem po serii porażek w cyklu ATP



Na domiar złego Hurkacz zanotował fatalną passę w cyklu ATP, przegrywając kilka spotkań. W efekcie Wrocławianin zdecydował się na rozstanie z dotychczasowym trenerem Chilijczykiem Nicolasem Massu. Tymczasowo przygotowywał się pod okiem Mateusza Terczyńskiego.

Pod koniec kwietnia ogłoszono, że nowym trenerem Polaka zostanie Francuz Gilles Cervara, który w latach 2017-2025 trenował Daniiła Miedwiediewa, prowadząc go do 20 tytułów ATP i pierwszego miejsca w światowym rankingu.

Już niedługo ruszą zmagania na turnieju ATP w Rzymie. W pierwszej rundzie Hurkacz zmierzy się z Yannickiem Hanfmannem z Niemiec.

