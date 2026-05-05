Kadra Polski ma konkretny cel. Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie

Po dwóch kolejkach mają na koncie cztery punkty



Po dwóch z pięciu kolejek Mistrzostw Świata dywizji 1A Polacy mają na koncie cztery punkty po wygranej 3:2 z Ukrainą oraz porażce po rzutach karnych z Francuzami. Ten drugi wynik znacznie komplikuje biało-czerwonym walkę o awans do światowej elity. To właśnie z ekipą Trójkolorowych mieli walczyć o miejsce w TOP 2, które premiowane jest awansem.

Polacy byli bardzo blisko sukcesu. Dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, wykorzystując grę w przewadze. Ostatecznie doszło do dogrywki, która nie przyniosła rozstrzygnięcia. Decydowały rzuty karne, a te lepiej wykonywali rywale. Polacy zajmują trzecie miejsce w tabeli, mają na koncie cztery punkty i jeszcze trzy spotkania do rozegrania.

Muszą zdobyć komplet 9 punktów



Aby marzyć o awansie do elity, Polacy muszą zdobyć komplet dziewięciu punktów w ostatnich trzech meczach mistrzostw świata. Najtrudniejszy będzie mecz zaplanowany na wtorek 5 maja. Wtedy w Sosnowcu spotkają się z Kazachstanem, czyli spadkowiczem z elity. Kazachowie wygrali dwa dotychczasowe mecze i prowadzą w tabeli z imponującym bilansem bramkowym 10:1.

Biało-czerwoni ostatni raz rywalizowali z tym zespołem w 2024 roku na mistrzostwach świata elity, gdy przegrali 1:3, co oznaczało dla nich spadek do dywizji 1A. Czy w Sosnowcu uda im się zrewanżować?

Polacy celowali w zwycięstwo z Francją



Po pechowej porażce z Francuzami hokeiści reprezentacji Polski nie kryli rozczarowania. Alan Łyszczarczyk w rozmowie z Polsat Sport powiedział: "Nie wziąłbym czterech punktów po dwóch meczach. Chciałem sześć". Dominik Paś wskazał na oczekiwania drużyny, mówiąc: "Chcieliśmy zdobyć sześć punktów po dwóch meczach. Taki był nasz cel".

