Kadra Polski ma konkretny cel. Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie

Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie przegrała po rzutach karnych z Francją w drugiej kolejce Mistrzostw Świata dywizji 1A. Nie składa jednak broni i wciąż wierzy w awans do upragnionej elity. Kluczowy może być mecz zaplanowany na wtorek 5 maja. Jaki jest konkretny cel biało-czerwonych?

Po dwóch z pięciu kolejek Mistrzostw Świata dywizji 1A Polacy mają na koncie cztery punkty po wygranej 3:2 z Ukrainą oraz porażce po rzutach karnych z Francuzami. Ten drugi wynik znacznie komplikuje biało-czerwonym walkę o awans do światowej elity. To właśnie z ekipą Trójkolorowych mieli walczyć o miejsce w TOP 2, które premiowane jest awansem.

 

Polacy byli bardzo blisko sukcesu. Dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, wykorzystując grę w przewadze. Ostatecznie doszło do dogrywki, która nie przyniosła rozstrzygnięcia. Decydowały rzuty karne, a te lepiej wykonywali rywale. Polacy zajmują trzecie miejsce w tabeli, mają na koncie cztery punkty i jeszcze trzy spotkania do rozegrania.

 

Aby marzyć o awansie do elity, Polacy muszą zdobyć komplet dziewięciu punktów w ostatnich trzech meczach mistrzostw świata. Najtrudniejszy będzie mecz zaplanowany na wtorek 5 maja. Wtedy w Sosnowcu spotkają się z Kazachstanem, czyli spadkowiczem z elity. Kazachowie wygrali dwa dotychczasowe mecze i prowadzą w tabeli z imponującym bilansem bramkowym 10:1.

 

Biało-czerwoni ostatni raz rywalizowali z tym zespołem w 2024 roku na mistrzostwach świata elity, gdy przegrali 1:3, co oznaczało dla nich spadek do dywizji 1A. Czy w Sosnowcu uda im się zrewanżować?

 

Po pechowej porażce z Francuzami hokeiści reprezentacji Polski nie kryli rozczarowania. Alan Łyszczarczyk w rozmowie z Polsat Sport powiedział: "Nie wziąłbym czterech punktów po dwóch meczach. Chciałem sześć". Dominik Paś wskazał na oczekiwania drużyny, mówiąc: "Chcieliśmy zdobyć sześć punktów po dwóch meczach. Taki był nasz cel".

Studio do meczu Polska - Kazachstan godz. 19:00 (Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)

Polska - Kazachstan, godz. 19:25 (Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)

Studio po meczu Polska - Kazachstan, godz. 22:00 (Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)

