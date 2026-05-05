Kto zagra w Lidze Narodów siatkarzy? Wszyscy uczestnicy VNL 2026

Robert Murawski

Osiemnaście reprezentacji wystąpi w siatkarskiej Lidze Narodów. To już ósma edycja tych prestiżowych rozgrywek, a poprzednią wygrała Polska. Kto zagra w Lidze Narodów siatkarzy w 2026 roku? Zobacz w galerii zdjęć.

Przed nami ósma edycja Ligi Narodów siatkarzy. Zagra w niej 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów.

Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz awansują do turnieju finałowego. Zostanie rozegrany, podobnie jak w ubiegłym roku, w mieście Ningbo w Chinach; siatkarze zagrają tam w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

 

Ligę Narodów po raz pierwszy rozegrano w 2018 roku. Zastąpiła ona rozgrywki Ligi Światowej, którą organizowano w latach 1990-2017. Reprezentacja Polski w premierowym występie w VNL zajęła piąte miejsce. W każdej z kolejnych edycji Polacy zdobywali medale - brąz (2019), srebro (2021), brąz (2022), złoto (2023), brąz (2024) oraz złoto (2025).

 

