Kurek pożegnał się z klubem! Rozpocznie nowy etap w swojej karierze

Grzegorz Kurek dołączył do Skry w 2025 roku, ale miał już wcześniej epizod w bełchatowskim klubie - w 2022 roku przez miesiąc wspomagał drużynę w przygotowaniach do sezonu. W swej karierze pracował także m.in. w klubach Hetman Włoszczowa, Cuprum Lubin, ukraińskim Epicentr-Podolyany oraz CHKS Chełm, z którym awansował do PlusLigi; współpracował również z reprezentacją Słowacji.

Zobacz także: Siatkarz reprezentacji Polski zmienił klub i kontynent! Transfer oficjalnie potwierdzony

Po sezonie spędzonym w Bełchatowie Grzegorz Kurek pożegnał się z klubem. W swojej dalszej pracy zawodowej planuje skupić się na treningu personalnym.

Grzegorz Kurek w sezonie 2025/2026 odpowiadał za przygotowanie motoryczne siatkarzy PGE GiEK Skry Bełchatów. Doświadczony trener po roku żegna się z klubem, aby rozpocząć nowy etap w swojej zawodowej karierze.



Dziękujemy 💛🖤



📲 https://t.co/z77HGgU3BT pic.twitter.com/pibpNFfjWN — PGE GiEK Skra Bełchatów (@_SkraBelchatow_) May 5, 2026

– Dziękujemy Grzegorzowi za zaangażowanie i profesjonalizm, które wniósł do naszego zespołu w minionym sezonie. Jego wiedza i doświadczenie były ważnym wsparciem w codziennej pracy drużyny oraz przygotowaniu zawodników do rywalizacji na najwyższym poziomie. Cieszymy się, że był częścią PGE GiEK Skry Bełchatów i dołożył swoją cegiełkę do funkcjonowania zespołu. Życzymy mu powodzenia w dalszej karierze zawodowej oraz wielu sukcesów w realizacji nowych wyzwań – powiedział prezes klubu Michał Bąkiewicz.

RM, Polsat Sport, skra.pl