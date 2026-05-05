Legendarny siatkarz odchodzi z klubu! Rozstanie po wielkim sukcesie

Robertlandy Simon (rocznik 1987) to doświadczony kubański środkowy, który trafił do Gas Sales Bluenergy Piacenza w 2022 roku. Wywalczył w jego barwach dwa trofea. W 2023 roku sięgnął po Puchar Włoch. W 2026 zdobył Puchar CEV, a klub z Piacenzy pokonał w finale SVG Luneburg. Jak się okazało, po tym sukcesie, po czterech sezonach gry, siatkarz rozstał się z klubem.

Kubańczyk jest uznawany za jednego z najlepszych siatkarzy w historii grających na pozycji środkowego. W swej karierze grał m.in. w Copra Elior Piacenza (2012-14), Sada Cruzeiro (2016-18), Ansan Bank Rush & Cash (2014-16) i Cucine Lube Civitanova (2018-22).

Wywalczył mistrzostwo Kuby (trzykrotnie), Korei Południowej (dwukrotnie), Brazylii (dwukrotnie) i Włoch (trzykrotnie). Ma w kolekcji wszystkie europejskie puchary - Ligę Mistrzów (2019 z Lube), Puchar CEV (2026 z Gas Sales) oraz Puchar Challenge (2013 z Copra Elior). Dwukrotnie wygrał Klubowe Mistrzostwa Świata.

Z reprezentacją Kuby wywalczył m.in. wicemistrzostwo świata 2010. Znalazł się w kadrze tego kraju również na obecny sezon.