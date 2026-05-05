Legia osłabiona do końca sezonu. Ci piłkarze już nie zagrają

„W wyniku starcia z rywalem w meczu Legia Warszawa – Widzew Łódź Arkadiusz Reca doznał urazu stawu skokowego. W tym samym spotkaniu z powodu urazu mięśnia grupy kulszowo-goleniowych boisko opuścił Paweł Wszołek. Obaj zawodnicy już rozpoczęli proces rehabilitacji i po kilkutygodniowej przerwie w treningach dołączą do zespołu w trakcie okresu przygotowawczego do nowego sezonu" - głosi komunikat zamieszczony na stronie internetowej Legii.

W wygranym przez Legię 1:0 meczu Wszołek zszedł z boiska w 42. minucie. Zastąpił go Reca, który z kolei został zmieniony w 59. min.

Na trzy kolejki przed końcem sezonu Legia zajmuje 11. miejsce w tabeli, ale nie może się czuć pewna utrzymania w ekstraklasie. Ma tylko cztery punkty przewagi nad otwierającym strefę spadkową Widzewem.

PAP