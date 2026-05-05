Liga Mistrzów: Arsenal - Atletico Madryt. Relacja na żywo

Dla kibiców Arsenalu końcówka sezonu 2025/26 jest bardzo emocjonująca, a może okazać się niezapomniana. W angielskiej Premier League „Kanonierzy” prowadzą w tabeli, wyprzedzając Manchester City.

Natomiast w Champions League londyńska drużyna pozostaje jedyną niepokonaną w tej edycji - 10 zwycięstw, 3 remisy. To jej najdłuższa seria bez porażki w historii Pucharu Europy/Ligi Mistrzów, wyrównała swój rekord ustanowiony w okresie od 9 marca 2005 do 25 kwietnia 2006 roku.

W hiszpańskiej LaLiga podopieczni Diego Simeone już dawno się nie liczą w walce o tytuł (zajmują czwarte miejsce, tracą do lidera Barcelony aż 25 punktów), a w kwietniu przegrali w rzutach karnych finał Pucharu Króla z Realem Sociedad San Sebastian, więc skupiają się już tylko na LM.

Statystyki są po stronie Arsenalu. Londyński zespół przegrał tylko jeden z ostatnich 15 meczów u siebie w rozgrywkach UEFA z hiszpańskimi klubami (oprócz tego 9 zwycięstw, 5 remisów). W trzech poprzednich zwyciężył bez straty gola, m.in. właśnie z Atletico w fazie ligowej obecnego sezonu - aż 4:0 w październiku 2025 roku.

Łącznie Atletico przegrało cztery ostatnie mecze wyjazdowe w rywalizacji UEFA z drużynami Premier League.

Z drugiej strony, jak przypomina UEFA na swojej stronie, „Rojiblancos” mogą pocieszać się faktem, że wygrali 11 z 15 poprzednich dwumeczów w europejskich pucharach z angielskimi drużynami.

Ponadto Atletico ma dobre wspomnienia z ostatnich trzech półfinałowych potyczek w UEFA z rywalami z Anglii. Wygrało wszystkie takie dwumecze: z Liverpoolem w Lidze Europy 2009/10, z Chelsea w LM 2013/14 i właśnie z „Kanonierami” w Lidze Europy 2017/18.

BS, PAP