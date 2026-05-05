Czas na kolejny start polskiej tenisistki. Tym razem Linette weźmie udział w turnieju w Rzymie.

Pierwszą rywalką Polki będzie Tatjana Maria z Niemiec.

Do tej pory Linette i Maria grały ze sobą dwukrotnie. Za pierwszym razem w 2016 roku, a drugie spotkanie odbyło się kilka miesięcy temu. W obu przypadkach lepsza była Linette, triumfując bez straty seta. Jak będzie tym razem?

Magda Linette - Tatjana Maria. Kiedy mecz? O której godzinie?

Jak na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy zostanie rozegrany mecz Linette - Maria. Gdy tylko organizatorzy o tym poinformują, natychmiast przekażemy tę informację w tekście.

