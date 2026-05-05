Nie żyje były zawodnik Realu Madryt i Barcelony. To wielka legenda
Nie żyje Jose "Piculin" Ortiz, słynny portorykański koszykarz. O śmierci zawodnika poinformował jego były klub, Real Madryt.
Jose "Piculin" Ortiz
Ortiz zmarł w wieku 62 lat. Mężczyzna od kilku lat chorował na raka.
Mierzący 208 centymetrów zawodnik grał w NBA w barwach Utah Jazz.
W 1990 roku trafił do Realu Madryt, skąd przeniósł się do... Barcelony.
Reprezentował Portoryko na czterech igrzyskach olimpijskich - w 1988, 1992, 1996 i 2004 roku.
