Nie żyje były zawodnik Realu Madryt i Barcelony. To wielka legenda

Nie żyje Jose "Piculin" Ortiz, słynny portorykański koszykarz. O śmierci zawodnika poinformował jego były klub, Real Madryt.

Ortiz zmarł w wieku 62 lat. Mężczyzna od kilku lat chorował na raka.

 

Mierzący 208 centymetrów zawodnik grał w NBA w barwach Utah Jazz.

 

W 1990 roku trafił do Realu Madryt, skąd przeniósł się do... Barcelony.

 

Reprezentował Portoryko na czterech igrzyskach olimpijskich - w 1988, 1992, 1996 i 2004 roku. 

