Nie żyje były zawodnik Realu Madryt i Barcelony. To wielka legenda

Ortiz zmarł w wieku 62 lat. Mężczyzna od kilku lat chorował na raka.

Mierzący 208 centymetrów zawodnik grał w NBA w barwach Utah Jazz.

W 1990 roku trafił do Realu Madryt, skąd przeniósł się do... Barcelony.

Reprezentował Portoryko na czterech igrzyskach olimpijskich - w 1988, 1992, 1996 i 2004 roku.

