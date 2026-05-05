Oficjalnie! Transfer reprezentanta Polski stał się faktem

Zgodnie z komunikatem wydanym na stronie klubu, Porto zapłaciło za Polaka 17 milionów euro. Porozumienie zawarte między stronami przewiduje również dodatkowe środki w formie bonusów. Wynoszą one maksymalnie 5 milionów euro i są uzależnione od spełnienia określonych celów. Ponadto działacze Arsenalu zagwarantowali sobie 2 miliony euro z tytułu przyszłego transferu zawodnika.

Kiwior podpisał umowę, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2030 roku. W dokumencie znalazł się także zapis o kwocie odstępnego. Ewentualny przyszły nabywca będzie musiał zapłacić za 26-latka równowartość 70 milionów euro. Zatrzymanie gracza na stałe jest podyktowane jego regularnymi występami w minionym sezonie. Przebywając na wypożyczeniu, wywalczył on miejsce w podstawowej jedenastce zespołu prowadzonego przez Francesco Fariolego i rozegrał łącznie 38 spotkań w barwach "Smoków".

Warto odnotować, że na boisku Kiwior wielokrotnie współpracował na środku obrony z innym reprezentantem Polski, Janem Bednarkiem. Ostateczne sfinalizowanie transferu zbiegło się w czasie z wywalczeniem przez drużynę z Estadio do Dragao mistrzostwa Portugalii. W ubiegły weekend tytuł ten świętowało łącznie trzech Biało-Czerwonych - kadrę pierwszej drużyny uzupełnia bowiem także Oskar Pietuszewski.