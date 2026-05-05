Ósmy sezon! Słynna polska siatkarka przedłużyła kontrakt z klubem

Natalia Mędrzyk (rocznik 1992) to polska siatkarka grająca na pozycji przyjmującej. W swej dotychczasowej karierze występowała w klubach: Gedania Żukowo, Tauron MKS Dąbrowa Górnicza, AZS Białystok (2012-13), Muszynianka Muszyna (2013-16), Impel Wrocław (2016-17). Później przez sześć sezonów reprezentowała barwy Chemika Police (2017–24), z którym osiągnęła największe sukcesy - cztery tytuły mistrzyni Polski (2018, 2020, 2021, 2024), cztery Puchary oraz dwa Superpuchary Polski.

Zobacz także: Drużyna marzeń Ligi Mistrzyń 2026. Polska siatkarka wśród wyróżnionych

W 2024 przeniosła się do ŁKS Commercecon Łódź, z którym wywalczyła wicemistrzostwo Polski. Po roku wróciła do Chemika i była jedną z najważniejszych zawodniczek drużyny, która zajęła ósme miejsce w minionym sezonie. Jak się okazało, Mędrzyk zagra w ekipie z Polic również w kolejnym sezonie. To pierwsze nazwisko ogłoszone przez klub w składzie na rozgrywki 2026/2027.

– Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie zrobimy spory krok do przodu. Postaram się być częścią tego progresu i zrobię wszystko, żeby stał się faktem – powiedziała siatkarka.

Jak zmieniała się Natalia Mędrzyk? Zdjęcia polskiej siatkarki Zobacz galerię

– Natka jest filarem drużyny. Cichym liderem, który bardzo dużo podpowiada młodszym siatkarkom. Cieszę się, że zostaje z nami na kolejny sezon i liczę, że swoim doświadczeniem i boiskową klasa da nam wiele radości – zaznaczył prezes klubu Radosław Anioł.

Mędrzyk rozegrała już szesnaście sezonów w ekstraklasie siatkarek i wystąpiła w 345 meczach, w których zdobyła dokładnie... 3000 punktów. Z reprezentacją Polski wywalczyła brązowy medal Ligi Narodów 2024, zagrała również w turnieju igrzysk olimpijskich Paryż 2024.

Polsat Sport, chemik-police.com