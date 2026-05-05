Polsat Futbol Cast - 06.05. Transmisja TV i stream online

W środowym programie Polsat Futbol Cast Tomasz Hajto i Roman Kołtoń skomentują najświeższe wydarzenia rodzimej oraz zagranicznej piłki.



Przypomnimy sobie wydarzenia 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w której Legia Warszawa w ostatniej akcji meczu pokonała Widzew Łódź (1:0), oddalając się tym samym od strefy spadkowej, a Lech Poznań wykonał kolejny krok w kierunku mistrzowskiego tytułu, zwyciężając na wyjeździe nad Motorem Lublin (1:0). Poważną kandydaturę do europejskich pucharów zgłosił również 3. w tabeli GKS Katowice, "demolując" Bruk-Bet Termalikę Nieciecza 5:1.



Przypomnimy sobie również wydarzenia sobotniego finału STS Pucharu Polski, w którym Górnik Zabrze pokonał na PGE Narodowym Raków Częstochowa 2:0.



Następnie przejdziemy do piłki europejskiej, a na tapet zostanie wzięta Liga Mistrzów i wtorkowy, półfinałowy rewanż między Arsenalem a Atletico Madryt. Później obszernie zapowiemy czwartkowe mecze rewanżowe Ligi Europy oraz Ligi Konferencji, w których ciekawie zapowiada się rywalizacja Aston Villi z Nottingham Forest, w ramach pierwszych z wymienionych rozgrywek.



Transmisja programu Polsat Futbol Cast o godzinie 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.