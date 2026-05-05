Polska - Japonia. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Od 2 do 8 maja w Sosnowcu odbywają się hokejowe mistrzostwa świata Dywizji 1A. Przed własną publicznością rywalizuje oczywiście reprezentacja Polski prowadzona przez selekcjonera Pekkę Tirkkonena.

Polacy w pierwszym meczu pokonali Ukrainę 3:2, a na listę strzelców wpisali się Aron Chmielewski, Patryk Wronka i Patryk Krężołek. W drugim spotkaniu Biało-Czerwoni ulegli Francuzom po rzutach karnych. W regulaminowym czasie gry było 2:2, a bramki dla naszej drużyny zdobyli Krężołek i Bartłomiej Pociecha.

W trzecim spotkaniu, które zostało, rozegrane we wtorek, Polacy przegrali z Kazachstanem, choć długo prowadzili. Bramkę w pierwszej tercji zdobył Patryk Wronka. Rywale odpowiedzieli w ostatnich minutach meczu, strzelając trzy gole. Polacy zmniejszyli rozmiary porażki do 2:3 za sprawą trafienia Patryka Krężołka.

Japoni jak na razie przegrała z Francją 3:4 oraz Kazachstanem 0:6, a także wygrała po dogrywce z Litwą 3:2.

Awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata Elity wywalczą dwa najlepsze zespoły. Drużyna, która zajmie ostatnie miejsce zostanie zdegradowana do Dywizji 1B.

