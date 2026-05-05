Polska - Kazachstan. Relacja live i wynik na żywo

Trwają mistrzostwa świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Polska do tej pory rozegrała dwa spotkania - najpierw pokonała Ukrainę, a następnie przegrała po rzutach karnych z Francją.

Mistrzostwa świata dywizji 1A. Kiedy grają Polacy?

- Tabela układa się tak, że mamy wszystko w swoich rękach. Przed nami bardzo wymagający rywal, zawodnicy z mocniejszej ligi. Myślę, że zbyt duży respekt do przeciwnika nic nam nie daje. Dużo razy pokazaliśmy, że możemy grać z lepszymi drużynami. Musimy się skupić na swojej grze. Każdy mecz jest tutaj ważny, nawet jeśli zdobędziemy punkty z Kazachstanem. Ten turniej jest krótki i każda zdobycz się liczy - powiedział bramkarz reprezentacji Polski Tomas Fucik.

Dwie najlepsze drużyny wywalczą sobie awans do hokejowej elity. Najgorsza z kolei zaliczy spadek do dywizji 1B.

