Poznaliśmy mistrza świata w snookerze. Wielki sukces 22-latka

Chiński snookerzysta odniósł największy sukces w karierze. Przed rokiem tytuł wywalczył jego rodak Zhao Xintong. 43-letni Murphy był mistrzem świata w 2005 roku, pozostałe cztery finały przegrał.

W tegorocznym turnieju rozegrano najdłuższego frejma w historii mistrzostw świata. W półfinale Yize Wu i Mark Allen z Irlandii Północnej walczyli w jednej partii 100 minut i 19 sekund.

To były historyczne mistrzostwa dla biało-czerwonych. 22-letni Antoni Kowalski jako pierwszy Polak rywalizował w zasadniczej części turnieju, po tym jak przebił się przez trzystopniowe kwalifikacje. W 1. rundzie musiał jednak uznać wyższość Walijczyka Marka Williamsa, z którym przegrał 4:10.

Z kolei Michał Szubarczyk został najmłodszym snookerzystą, który wygrał mecz mistrzostw świata, pokonując w eliminacjach trzykrotną mistrzynię globu kobiet Onyee Ng z Hongkongu 10:7. Dokonał tego w wieku 15 lat, dwóch miesięcy i 25 dni. On do zasadniczej części turnieju nie zdołał awansować.

