Siatkarz reprezentacji Polski zmienił klub i kontynent! Transfer oficjalnie potwierdzony

Wojciech Gajek (rocznik 2006) to utalentowany polski siatkarz, grający na pozycji atakującego. W obecnym sezonie selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić powołał go do szerokiej kadry.

Atakujący znalazł się również w kadrze U22, którą prowadzi Piotr Graban. Przed rokiem grał pod wodzą tego trenera w mistrzostwach świata U21, na których Polacy zajęli szóste miejsce.

Swe siatkarskie umiejętności rozwijał Gajek w Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. W sezonie 2024/25 znalazł się nawet w kadrze pierwszej drużyny jastrzębian, ale nie zadebiutował w PlusLidze. Ostatni rok spędził w USA, gdzie reprezentował barwy klubu Long Beach State University.

W przyszłym sezonie będzie miał okazję zaprezentować swe umiejętności w lidze francuskiej, w drużynie Plessis Robinson Volley Ball. Klub oficjalnie potwierdził transfer w mediach społecznościowych.