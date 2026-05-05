Siatkarz reprezentacji Polski zmienił klub i kontynent! Transfer oficjalnie potwierdzony

Robert MurawskiSiatkówka

Wojciech Gajek został nowym siatkarzem klubu Le Plessis Robinson Volley Ball. 20-letni atakujący, powołany w tym roku do pierwszej reprezentacji Polski, po sezonie gry w Stanach Zjednoczonych, wraca więc do Europy i zagra w lidze francuskiej.

Zdjęcie karty kolekcjonerskiej z wizerunkiem młodego siatkarza.
fot. Plessis Robinson Volley Ball /Facebook
Wojciech Gajek zagra we Francji. Klub Plessis Robinson Volley Ball oficjalnie potwierdził transfer.

Wojciech Gajek (rocznik 2006) to utalentowany polski siatkarz, grający na pozycji atakującego. W obecnym sezonie selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić powołał go do szerokiej kadry.

 

Atakujący znalazł się również w kadrze U22, którą prowadzi Piotr Graban. Przed rokiem grał pod wodzą tego trenera w mistrzostwach świata U21, na których Polacy zajęli szóste miejsce.

 

Swe siatkarskie umiejętności rozwijał Gajek w Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. W sezonie 2024/25 znalazł się nawet w kadrze pierwszej drużyny jastrzębian, ale nie zadebiutował w PlusLidze. Ostatni rok spędził w USA, gdzie reprezentował barwy klubu Long Beach State University.

 

W przyszłym sezonie będzie miał okazję zaprezentować swe umiejętności w lidze francuskiej, w drużynie Plessis Robinson Volley Ball. Klub oficjalnie potwierdził transfer w mediach społecznościowych.

