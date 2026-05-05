Tabela MŚ w hokeju na lodzie. Które miejsce zajmuje Polska?

W Sosnowcu trwają mistrzostwa świata Dywizji 1A. Wśród uczestników znalazła się reprezentacja Polski. Które miejsce w tabeli zajmują Polacy? Jak wygląda tabela MŚ w hokeju?

Hokeista w białym stroju z czerwonymi elementami broni bramki, podczas gdy napastnik w niebieskim stroju z białymi elementami próbuje oddać strzał.
Od 2 do 8 maja w Sosnowcu odbywają się hokejowe mistrzostwa świata Dywizji 1A. Przed własną publicznością rywalizuje reprezentacja Polski prowadzona przez selekcjonera Pekkę Tirkkonena.

 

Biało-Czerwoni zmagania rozpoczęli od ogrania Ukrainy w sobotę. Dzień później rywalizowali z Francją, przegrywając po rzutach karnych. Z kolei we wtorek przegrali z Kazachstanem 2:3.

 

Awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata Elity wywalczą dwa najlepsze zespoły. Drużyna, która zajmie ostatnie miejsce, zostanie zdegradowana do Dywizji 1B.

Tabela hokejowych mistrzostw świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Polska zajmuje czwarte miejsce.

 

