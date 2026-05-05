Tragedia w polskim sporcie. Nie żyje 15-letnia zawodniczka

Jakub Żelepień

Polskie środowisko sportowe pogrążyło się w żałobie. W wieku zaledwie 15 lat zmarła Lena Wojtaszek.

Młoda kobieta w stroju do taekwon-do, z czarną wstążką symbolizującą żałobę w prawym górnym rogu.
fot. Polska Federacja Taekwon-do
Zmarła Lena Wojtaszek, utalentowana zawodniczka OKSW Nysa
  • Polska Federacja Taekwon-do poinformowała o śmierci 15-letniej Leny Wojtaszek
  • Utalentowana zawodniczka trenowała pod okiem Marka Wyki w klubie OKSW Nysa
  • Wiadomość o śmierci wywołała ogromny szok w federacji
  • Pogrzeb Leny Wojtaszek odbędzie się w środę

W poniedziałek Polska Federacja Taekwon-do poinformowała o śmierci Leny Wojtaszek. 15-latka była utalentowaną zawodniczką, przed którą przyszłość stała otworem.

 

Wojtaszek była wychowanką trenera Marka Wyki. Trenowała w klubie OKSW Nysa.


"Nie potrafimy w chwili obecnej napisać nic więcej, ponieważ szok jest przeogromny" – napisano w krótkim komunikacie.


Pogrzeb zawodniczki odbędzie się w środę.

