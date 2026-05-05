Tragedia w polskim sporcie. Nie żyje 15-letnia zawodniczka

W poniedziałek Polska Federacja Taekwon-do poinformowała o śmierci Leny Wojtaszek. 15-latka była utalentowaną zawodniczką, przed którą przyszłość stała otworem.

Wojtaszek była wychowanką trenera Marka Wyki. Trenowała w klubie OKSW Nysa.



"Nie potrafimy w chwili obecnej napisać nic więcej, ponieważ szok jest przeogromny" – napisano w krótkim komunikacie.



Pogrzeb zawodniczki odbędzie się w środę.