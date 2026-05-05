Tragedia w polskim sporcie. Nie żyje 15-letnia zawodniczka
Polskie środowisko sportowe pogrążyło się w żałobie. W wieku zaledwie 15 lat zmarła Lena Wojtaszek.
Zmarła Lena Wojtaszek, utalentowana zawodniczka OKSW Nysa
- Polska Federacja Taekwon-do poinformowała o śmierci 15-letniej Leny Wojtaszek
- Utalentowana zawodniczka trenowała pod okiem Marka Wyki w klubie OKSW Nysa
- Wiadomość o śmierci wywołała ogromny szok w federacji
- Pogrzeb Leny Wojtaszek odbędzie się w środę
W poniedziałek Polska Federacja Taekwon-do poinformowała o śmierci Leny Wojtaszek. 15-latka była utalentowaną zawodniczką, przed którą przyszłość stała otworem.
Wojtaszek była wychowanką trenera Marka Wyki. Trenowała w klubie OKSW Nysa.
"Nie potrafimy w chwili obecnej napisać nic więcej, ponieważ szok jest przeogromny" – napisano w krótkim komunikacie.
Pogrzeb zawodniczki odbędzie się w środę.
