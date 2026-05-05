Trudne zadanie przed Sabalenką! Na początek w Rzymie zagra z dwukrotną mistrzynią wielkoszlemowa

Aryna Sabalenka jako turniejowa "1" podczas imprezy rangi WTA w Rzymie rozpocznie zawody od drugiej rundy. W pierwszej bowiem liderka światowego rankingu miała wolny los.

Teraz Białorusinka poznała swoją premierową przeciwniczkę na Foro Italico. Będzie nią Barbora Krejcikova. Czeszka to dwukrotna mistrzyni wielkoszlemowa (Roland Garros 2021 i Wimbledon 2024), która po problemach zdrowotnych stara się wrócić do optymalnej dyspozycji.

Krejcikova, w przeciwieństwie do Sabalenki, ma za sobą w stolicy Włoch jeden mecz. W 1/64 finału pokonała pewnie, wynikiem 6:2, 6:4, Francuzkę Elsę Jacquemot.

