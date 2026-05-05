Trudne zadanie przed Sabalenką! Na początek w Rzymie zagra z dwukrotną mistrzynią wielkoszlemowa

Tenis

Białorusinka Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA i najwyżej rozstawiona zawodniczka w turnieju w Rzymie, poznała swoją rywalkę w drugiej rundzie. Mowa o Czeszce Barborze Krejcikovej, dwukrotnej mistrzyni wielkoszlemowej, która w pierwszej fazie odprawiła Francuzkę Elsę Jacquemot.

Aryna Sabalenka w stroju sportowym, siedząca na ławce z rękami za głową.
fot. PAP/EPA
Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka jako turniejowa "1" podczas imprezy rangi WTA w Rzymie rozpocznie zawody od drugiej rundy. W pierwszej bowiem liderka światowego rankingu miała wolny los.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świątek wprost o relacji z trenerem. "Nie byłam zadowolona"

 

Teraz Białorusinka poznała swoją premierową przeciwniczkę na Foro Italico. Będzie nią Barbora Krejcikova. Czeszka to dwukrotna mistrzyni wielkoszlemowa (Roland Garros 2021 i Wimbledon 2024), która po problemach zdrowotnych stara się wrócić do optymalnej dyspozycji.

 

Krejcikova, w przeciwieństwie do Sabalenki, ma za sobą w stolicy Włoch jeden mecz. W 1/64 finału pokonała pewnie, wynikiem 6:2, 6:4, Francuzkę Elsę Jacquemot.

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ARYNA SABALENKABARBORA KREJCIKOVAELSA JACQUEMOTSABALENKATENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA 1000 RZYMWTA 1000 RZYM 2026WTA RZYMWTA RZYM 2026WTA TOUR
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Yannick Hanfmann - Francisco Cerundolo. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 