Trwa spór ws. Mbappe. Jest komunikat

Mbappe doznał urazu mięśnia uda w meczu z Betisem Sewilla 24 kwietnia i od tego czasu pauzuje. Według niektórych mediów Francuz nie wróci już do gry w klubie w tym sezonie, aby oszczędzać się przed rozpoczynającymi się 11 czerwca mistrzostwami świata, ale oficjalnie nikt nie wykluczył jego udziału w niedzielnym El Clasico.

- Leczenie jest wnikliwie kontrolowane przez Real Madryt. Krytyka bierze się z wyolbrzymionej interpretacji, która nie przystaje do rzeczywistości i nie ma wpływu na drużynę - napisała agencja AFP, cytując źródło zbliżone do klubu.

We wtorek Mbappe trenował indywidualnie, w środę przejdzie kolejne badania, które pokażą, jak przebiega rekonwalescencja.

Jeśli Real nie wygra w niedzielę w Barcelonie, gospodarze będą mieli zapewniony tytuł mistrzowski. Oba zespoły to odwieczni rywale, więc dla zagorzałych kibiców „Królewskich” końcowy sukces Katalończyków właśnie po El Clasico byłby dodatkowym upokorzeniem.

W tym sezonie Mbappe zdobył w hiszpańskiej ekstraklasie 24 bramki i jest pod tym względem najlepszy. Drugie miejsce zajmuje Kosowianin Vedad Muriqi z Mallorki - 21 goli. Ósmy w tej klasyfikacji jest Robert Lewandowski z Barcelony - 13.

PAP