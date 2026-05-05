UFC 328 z udziałem Mateusza Rębeckiego. Transmisja TV i stream online

Mateusz Rębecki (MMA 20-4, 9 KO, 7 SUB) powraca do rywalizacji po dwóch porażkach. W ostatnich walkach Polak musiał uznać wyższość Chrisa Duncana i Ludovita Kleina, z którymi przegrywał decyzjami sędziów. Teraz Rębecki ponownie, podobnie jak w przypadku walki z Duncanem, zmierzy się z zawodnikiem, którego zna z maty klubu American Top Team, w którym niegdyś przygotowywał się do swoich pojedynków.



Grant Dawson (MMA 23-3-1, 5 KO, 13 SUB) powraca do oktagonu UFC po grudniowej porażce z Manuelem Torresem, który znokautował Amerykanina już w pierwszej rundzie ich pojedynku. Wcześniej 32-letni Dawson notował serię trzech zwycięstw z rzędu.

W walce wieczoru niepokonany Khamzat Chimaev (MMA 15-0, 6 KO, 6 SUB) pasa kategorii średniej będzie bronił w starciu z Seanem Stricklandem (MMA 30-7, 12 KO, 4 SUB). Dla faworyzowanego Chimaeva będzie to jubileuszowy, dziesiąty pojedynek dla największej organizacji MMA na świecie.



W co-main evenie dojdzie do walki o pas kategorii muszej. Świeżo upieczony mistrz – Joshua Van (MMA 16-2, 8 KO, 2 SUB) w swojej pierwszej obronie zmierzy się z Japończykiem – Tatsuro Tairą (MMA 18-1, 6 KO, 8 SUB). Pojedynek ten zaplanowany był już na kwiecień, ale musiał zostać przesunięty z powodu kontuzji mistrza.



Ponadto kibice będą mogli zobaczyć kolejne pojedynki takich zawodników jak Waldo Cortes-Acosta, Sean Brady czy King Green.



Karta walk UFC 328:



Walka wieczoru:

Kat średnia: Khamzat Chimaev (15-0) vs. Sean Strickland (30-7) – o pas mistrzowski



Karta główna:

Kat. musza: Joshua Van (16-2) vs. Tatsuro Taira (18-1) – o pas mistrzowski

Kat. ciężka: Alexander Volkov (39-11) vs. Waldo Cortes-Acosta (17-2)

Kat. półśrednia: Sean Brady (18-2) vs. Joaquin Buckley (21-7)

Kat. lekka: King Green (34-17-1) vs. Jeremy Stephens (29-22)



Karta wstępna:



Kat. średnia: Ateba Gautier (10-1) vs. Ozzy Diaz (10-3)

Kat. półśrednia: Joel Alvarez (23-3) vs. Yaroslav Amosov (29-1)

Kat lekka: Mateusz Rębecki (20-4) vs. Grant Dawson (23-3-1)

Kat. lekka: Jim Miller (38-19) vs. Jared Gordon (21-8)



Gala UFC 328 z udziałem Mateusza Rębeckiego odbędzie się w nocy z soboty 9, na niedzielę 10 maja. Początek o godz. 1:00. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz w internecie na platformie Polsat Box Go.