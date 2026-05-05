Wałęga po meczu z Kazachstanem: Szkoda tych straconych goli...

Reprezentant Polski nie ukrywał, że Kazachowie mieli przewagę przez całe spotkanie, choć w trzeciej, przegranej ostatecznie przez Polaków tercji, gra się nieco wyrównała.

- Kazachowie opadli z sił, a nas nieśli kibice. Szkoda tych straconych goli, ale taki jest hokej - powiedział na gorąco.



Druga bramka dla Polski została zapisana na konto Wałęgi, choć napastnik reprezentacji Polski po meczu był innego zdania.



- Strzelałem z obrotu na bramkę, ale wydaje mi się, że Patryk Krężołek włożył kija, ale tego nie analizowaliśmy, bo zbyt późno wpadła ta bramka - dodał.



Wałęga pauzował w poprzednim, przegranym po rzutach karnych meczu z Francją, z powodu zawieszenia za faul w pierwszym spotkaniu. Wydawało się, że zawieszenie może obowiązywać nawet w dzisiejszym meczu z Kazachstanem. Dzięki wynikom innych spotkań kwestia awansu jest wciąż sprawą otwartą. Po zwycięstwie Ukrainy nad Francją, choć Polacy nie wszystko mają już w swoich rękach, wciąż mogą liczyć na awans.



- Póki krążek jest w grze, wszystko jest możliwe. Teraz musimy się dobrze zregenerować i przygotować na dwa ostatnie mecze i je wygrać. Wtedy będziemy mogli analizować, bo przede wszystkim musimy wygrać mecze, które przed nami – zakończył polski napastnik.