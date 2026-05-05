Linette przystąpi do zawodów w Rzymie po porażce w drugiej rundzie turnieju w Madrycie, w której uległa Amerykance Ivie Jovic 4:6, 1:6. Od tego czasu reprezentantka Polski nie brała udziału w żadnych oficjalnych rozgrywkach.

W zmaganiach we Włoszech uczestniczą również Magdalena Fręch i Iga Świątek.

Najbliższa rywalka Poznanianki także rywalizowała w stolicy Hiszpanii. Niemka odpadła tam w pierwszej rundzie po przegranej 4:6, 2:6 z Laurą Samson. Wcześniej dotarła ona jednak do półfinału WTA w Rouen, gdzie uległa Ukraince Marcie Kostiuk 3:6, 0:6.

Do tej pory obie zawodniczki mierzyły się ze sobą dwukrotnie. Oba spotkania zakończyły się zwycięstwem Polki, która w starciach z Marią nie straciła jeszcze ani jednego seta.

