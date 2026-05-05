WTA w Rzymie: Magda Linette - Tatjana Maria. Relacja live i wynik na żywo online

Tenis

Magda Linette - Tatjana Maria to spotkanie pierwszej rundy turnieju WTA w Rzymie. Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Tatjana Maria na Polsatsport.pl.

Linette przystąpi do zawodów w Rzymie po porażce w drugiej rundzie turnieju w Madrycie, w której uległa Amerykance Ivie Jovic 4:6, 1:6. Od tego czasu reprezentantka Polski nie brała udziału w żadnych oficjalnych rozgrywkach.

 

W zmaganiach we Włoszech uczestniczą również Magdalena Fręch i Iga Świątek.

 

ZOBACZ TAKŻE: Znamy drabinkę turnieju w Rzymie! Z kim zagra Iga Świątek?

 

Najbliższa rywalka Poznanianki także rywalizowała w stolicy Hiszpanii. Niemka odpadła tam w pierwszej rundzie po przegranej 4:6, 2:6 z Laurą Samson. Wcześniej dotarła ona jednak do półfinału WTA w Rouen, gdzie uległa Ukraince Marcie Kostiuk 3:6, 0:6.

 

Do tej pory obie zawodniczki mierzyły się ze sobą dwukrotnie. Oba spotkania zakończyły się zwycięstwem Polki, która w starciach z Marią nie straciła jeszcze ani jednego seta.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Tatjana Maria na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MAGDA LINETTETATJANA MARIATENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA W RZYMIE

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 