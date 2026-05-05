Fręch w czterech ostatnich turniejach odpadała w pierwszej rundzie. Tenisistka z Łodzi od marca nie wygrała w oficjalnym spotkaniu ani jednego seta. Wcześniej dotarła do finału zawodów WTA w Meridzie, w którym uległa Hiszpance Cristinie Bucsy 1:6, 6:4, 4:6.

W zmaganiach we Włoszech uczestniczą również Magda Linette i Iga Świątek.

ZOBACZ TAKŻE: Znamy drabinkę turnieju w Rzymie! Z kim zagra Iga Świątek?

Najbliższa rywalka Polki w bieżącym sezonie osiągnęła między innymi ćwierćfinał turnieju WTA w Dubaju, 1/8 finału w Indian Wells oraz ćwierćfinał imprezy rangi Challenger w Manili. W najnowszym rankingu WTA zajmuje 42. miejsce, wyprzedzając Fręch o trzy pozycje.

Będzie to pierwszy oficjalny pojedynek obu zawodniczek.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Alexandra Eala na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport