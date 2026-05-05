Wygrała w Madrycie, a tu taka informacja! Rywalka Świątek nie zagra w prestiżowym turnieju
Marta Kostiuk wycofała się z turnieju WTA 1000 w Rzymie. Ukrainka zgłosiła organizatorom uraz prawego biodra.
Marta Kostiuk wycofała się z turnieju w Rzymie z powodu urazu biodra
- Marta Kostiuk wygrała turniej w Madrycie, pokonując w finale Mirrę Andriejewą
- Marta Kostiuk wycofała się z turnieju w Rzymie z powodu urazu prawego biodra
- Kostiuk była potencjalną rywalką Igi Świątek w IV rundzie turnieju w Rzymie
Kostiuk ma za sobą znakomite zawody w Madrycie. W stolicy Hiszpanii Ukrainka była bezkonkurencyjna i sięgnęła po tytuł. W wielkim finale pokonała Rosjankę Mirrę Andriejewą.
ZOBACZ TAKŻE: Hubert Hurkacz - Yannick Hanfmann. Kiedy mecz? O której godzinie?
Po tak udanym występie 23-latka uchodziła za jedną z faworytek turnieju w Rzymie. We wtorek gruchnęła jednak informacja, że Kostiuk wycofała się z rywalizacji.
Jak czytamy na stronie zawodów - Ukrainka zgłosiła organizatorom uraz prawego biodra. Na razie nie wiadomo, ile potrwa jej przerwa od gry.
Przejdź na Polsatsport.pl
Kostiuk była potencjalną rywalką Igi Świątek w czwartej rundzie turnieju.
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Zieliński/ Johnson - Griekspoor/ Nakashima. Skrót meczu