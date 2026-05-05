Wygrała w Madrycie, a tu taka informacja! Rywalka Świątek nie zagra w prestiżowym turnieju

Kostiuk ma za sobą znakomite zawody w Madrycie. W stolicy Hiszpanii Ukrainka była bezkonkurencyjna i sięgnęła po tytuł. W wielkim finale pokonała Rosjankę Mirrę Andriejewą.

Po tak udanym występie 23-latka uchodziła za jedną z faworytek turnieju w Rzymie. We wtorek gruchnęła jednak informacja, że Kostiuk wycofała się z rywalizacji.



Jak czytamy na stronie zawodów - Ukrainka zgłosiła organizatorom uraz prawego biodra. Na razie nie wiadomo, ile potrwa jej przerwa od gry.



Kostiuk była potencjalną rywalką Igi Świątek w czwartej rundzie turnieju.