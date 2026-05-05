Wygrała w Madrycie, a tu taka informacja! Rywalka Świątek nie zagra w prestiżowym turnieju

Jakub ŻelepieńTenis

Marta Kostiuk wycofała się z turnieju WTA 1000 w Rzymie. Ukrainka zgłosiła organizatorom uraz prawego biodra.

Tenisistka Marta Kostiuk z podniesioną dłonią w geście pozdrowienia lub reakcji na wydarzenia na korcie.
fot. PAP/EPA
Marta Kostiuk wycofała się z turnieju w Rzymie z powodu urazu biodra
  • Marta Kostiuk wygrała turniej w Madrycie, pokonując w finale Mirrę Andriejewą
  • Marta Kostiuk wycofała się z turnieju w Rzymie z powodu urazu prawego biodra
  • Kostiuk była potencjalną rywalką Igi Świątek w IV rundzie turnieju w Rzymie

Kostiuk ma za sobą znakomite zawody w Madrycie. W stolicy Hiszpanii Ukrainka była bezkonkurencyjna i sięgnęła po tytuł. W wielkim finale pokonała Rosjankę Mirrę Andriejewą.

 

ZOBACZ TAKŻE: Hubert Hurkacz - Yannick Hanfmann. Kiedy mecz? O której godzinie?


Po tak udanym występie 23-latka uchodziła za jedną z faworytek turnieju w Rzymie. We wtorek gruchnęła jednak informacja, że Kostiuk wycofała się z rywalizacji.


Jak czytamy na stronie zawodów - Ukrainka zgłosiła organizatorom uraz prawego biodra. Na razie nie wiadomo, ile potrwa jej przerwa od gry.


Kostiuk była potencjalną rywalką Igi Świątek w czwartej rundzie turnieju.

Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Zieliński/ Johnson - Griekspoor/ Nakashima. Skrót meczu
Zobacz także

Polak gra dalej w Madrycie! Zadecydował tie-break

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 