Znany szkoleniowiec wraca na ławkę trenerską! Kontrakt podpisany

Umowa z 43-letnim trenerem ma obowiązywać przed dwa sezony, do 30 czerwca 2028 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Ferguson ewakuowany z Old Trafford! Został zabrany karetką do szpitala

Terzic przed dwa okresy - w latach 2020-21 oraz 2022-24 - prowadził piłkarzy Borussii Dortmund. Zdobył z tym klubem Puchar Niemiec w 2021 roku oraz awansował do finału Ligi Mistrzów w 2024 (porażka 0:2 z Realem Madryt).

W tabeli hiszpańskiej ekstraklasy Athletic Bilbao, na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu, zajmuje ósme miejsce.

BS, PAP