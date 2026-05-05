Znany szkoleniowiec wraca na ławkę trenerską! Kontrakt podpisany
Edin Terzic obejmie od nowego sezonu funkcję trenera piłkarzy Athletic Bilbao - poinformował we wtorek klub hiszpańskiej LaLiga. Niemiecki szkoleniowiec zastąpi Ernesto Valverde, który opuści zespół po zakończeniu obecnej edycji rozgrywek.
Umowa z 43-letnim trenerem ma obowiązywać przed dwa sezony, do 30 czerwca 2028 roku.
Terzic przed dwa okresy - w latach 2020-21 oraz 2022-24 - prowadził piłkarzy Borussii Dortmund. Zdobył z tym klubem Puchar Niemiec w 2021 roku oraz awansował do finału Ligi Mistrzów w 2024 (porażka 0:2 z Realem Madryt).
W tabeli hiszpańskiej ekstraklasy Athletic Bilbao, na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu, zajmuje ósme miejsce.
