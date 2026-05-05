Znowu niespodzianka! Znamy pierwszego finalistę Pucharu Turcji

Przewagę od początku miał Besiktas, lecz miał sporo problemów ze skutecznością. Wystarczy powiedzieć, że oddał zaledwie jeden celny strzał na 16 prób. Konyaspor ograniczał się do defensywy.

Goście zaatakowali jednak w doliczonym czasie gry. Wtedy właśnie wywalczyli rzut karny, który na gola zamienił Enis Bardhi. Besiktas nie zdołał już odpowiedzieć.

Konyaspor sprawił tym samym kolejną niespodziankę w Pucharze Turcji. W ćwierćfinale wyeliminował bowiem Fenerbahce.

Finałowego rywala Konyasporu wyłoni mecz Genclerbirligi - Trabzonspor (13 maja - transmisja na sportowych antenach Polsatu).

Besiktas - Konyaspor 0:1 (0:0)

Bramka: Bardhi 90+8 (rz.k.).

Besiktas: Destanoglu - Murillo Agbadou, Topcu, Yilmaz - Ndidi - Olaitan, Asllani (83 Cerny), Kokcu, Toure - Oh.

Konyaspor: Gungordu - Yazgili, Nagalo, Demirbag, Kutlu - Jevtovic, Ibrahimoglu - Turuc, Goncalves (73 Olaigbe), Bardhi - Muleka.

Żółte kartki: Agbadou, Topcu, Olaitan - Turuc, Gungordu.

