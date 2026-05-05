Znowu niespodzianka! Znamy pierwszego finalistę Pucharu Turcji

Piłka nożna

Besiktas niespodziewanie przegrał z Konyasporem w pierwszym półfinale Pucharu Turcji. Zwycięski gol dla gości padł w doliczonym czasie gry.

Piłkarze w białych i czarnych strojach stoją na boisku piłkarskim, niektórzy rozmawiają.
fot. AFP

Przewagę od początku miał Besiktas, lecz miał sporo problemów ze skutecznością. Wystarczy powiedzieć, że oddał zaledwie jeden celny strzał na 16 prób. Konyaspor ograniczał się do defensywy.

 

Goście zaatakowali jednak w doliczonym czasie gry. Wtedy właśnie wywalczyli rzut karny, który na gola zamienił Enis Bardhi. Besiktas nie zdołał już odpowiedzieć.

 

Konyaspor sprawił tym samym kolejną niespodziankę w Pucharze Turcji. W ćwierćfinale wyeliminował bowiem Fenerbahce.

 

Finałowego rywala Konyasporu wyłoni mecz Genclerbirligi - Trabzonspor (13 maja - transmisja na sportowych antenach Polsatu).

 

Besiktas - Konyaspor 0:1 (0:0)

Bramka: Bardhi 90+8 (rz.k.).

 

Besiktas: Destanoglu - Murillo Agbadou, Topcu, Yilmaz - Ndidi - Olaitan, Asllani (83 Cerny), Kokcu, Toure - Oh.

 

Konyaspor: Gungordu - Yazgili, Nagalo, Demirbag, Kutlu - Jevtovic, Ibrahimoglu - Turuc, Goncalves (73 Olaigbe), Bardhi - Muleka.

 

Żółte kartki: Agbadou, Topcu, Olaitan - Turuc, Gungordu.

 

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Al-Qadsiah FC - Al-Nassr FC. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 