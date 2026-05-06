Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin. Kiedy finał PlusLigi? O której godzinie?

Za nami cztery mecze, jeśli chodzi o finałowe zmagania w PlusLidze w sezonie 2025/2026. Z racji tego, że stan rywalizacji jest remisowy, konieczne będzie rozegranie piątego, decydującego starcia.

W środę siatkarze z Zawiercia doprowadzili do remisu, triumfując 3:1 w Lublinie.

Tytułu mistrzowskiego bronią zawodnicy z Lublina. W poprzednim sezonie w PlusLidze najlepsi byli Wilfredo Leon i spółka, pokonując w finale... Zawiercie.

Która drużyna wygra spotkanie w Sosnowcu i sięgnie po mistrzowski tytuł w rozgrywkach 2025/2026?

Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin. Kiedy piąty mecz? O której godzinie?

Kiedy piąty mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin? Decydujące spotkanie w finałach PlusLigi zostanie rozegrane w niedzielę 10 maja. Godzina finału Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin to 14.45.

