Dramat siatkarskiej mistrzyni świata! Zerwane więzadło i długa przerwa

W sobotę w półfinale europejskiego pucharu naprzeciwko siebie stanęły ekipy VakifBank Stambuł i A. Carraro Prosecco Doc Conegliano. Po dwóch przegranych setach zespół z Turcji zaczął wracać do gry, wygrywając kolejne dwie partie. To właśnie w czwartej odsłonie doszło do groźnie wyglądającej sytuacji.

Przy wyniku 17:11 dla ekipy VakifBank Stambuł do ataku wyskoczyła Katarina Dangubić. Siatkarka była w stanie skutecznie zakończyć akcje, jednak okupiła to kontuzją. Dangubić źle wylądowała po ataku i od razu runęła na parkiet. Cała sytuacja wyglądała bardzo źle, a na twarzach zawodniczek obu zespołów malowało się przerażenie.

Na boisku natychmiast pojawił się sztab medyczny, który po chwili był zmuszony znieść siatkarkę z parkietu. Jej miejsce zajęła Chiaka Ogbogu. Ostatecznie spotkanie na swoją korzyść rozstrzygnął właśnie VakifBank, który dzień później zwyciężył również całe rozgrywki. W walce o tytuł VakifBank okazał się lepszy od Eczacibasi Dynavit Stambuł z Magdaleną Stysiak w składzie.

Zwycięstwo w LM to dla Dangubić jednak koniec dobrych wieści. Przyjmująca tureckiego giganta przeszła już badania, które wykazały jedną z najgorszych możliwych diagnoz: zerwane więzadło w lewym kolanie. Zawodniczkę czeka zatem operacja oraz długa przerwa w grze.

"W wyniku szczegółowych badań przeprowadzonych u Katariny Dangubić stwierdzono uraz więzadła krzyżowego przedniego lewego kolana wymagający operacji. Zgodnie z życzeniem naszej zawodniczki i za zgodą naszego klubu niezbędna operacja zostanie wkrótce przeprowadzona przez nasz klub w jej ojczyźnie, Serbii. Proces rehabilitacji naszej zawodniczki będzie przez pewien czas kontynuowany w jej kraju pod nadzorem naszego zespołu medycznego, a termin powrotu na boisko zostanie ustalony na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych w późniejszym okresie" - napisano w komunikacie medycznym VakifBanku.

Dangubić to mistrzyni świata z 2022 roku, mistrzyni (2019) oraz dwukrotna wicemistrzyni Europy (2021, 2023). W dorobku ma także tytuł mistrzyni Serbii i Turcji. W latach 2019-2021 grała w ŁKS-ie Commercecon Łódź, z którym dwukrotnie wywalczyła brązowy medal Tauron Ligi.

KP, Polsat Sport