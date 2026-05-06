Finał Ligi Mistrzów 2026. Kiedy? Gdzie? O której godzinie?
Finał Ligi Mistrzów 2026, czyli czas na najważniejszy mecz, jeśli chodzi o piłkę klubową w Europie. Kiedy finał Ligi Mistrzów? Gdzie finał Ligi Mistrzów? Kto zagra w finale LM? Sprawdź szczegóły.
Czas na ostateczne rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów w sezonie 2025/2026. Lada chwila przekonamy się, kto wygra najbardziej prestiżowe rozgrywki w europejskiej piłce klubowej.
ZOBACZ TAKŻE: Trwa spór ws. Mbappe. Jest komunikat
W sezonie 2024/2025 najlepszą drużyną w Europie było PSG. Zawodnicy z Francji rozbili w finale Inter Mediolan, pokonując Włochów aż 5:0.
Gdzie finał Ligi Mistrzów 2026?
Rok temu finał LM odbył się na stadionie Allianz Arena w niemieckim Monachium. W tym roku piłkarze powalczą o końcowy triumf w stolicy Węgier, Budapeszcie. Areną finału będzie Puskas Arena.
Kiedy finał Ligi Mistrzów 2026?
Kiedy finał Ligi Mistrzów 2026? Termin finału Champions League w tym roku to 30 maja - w sobotę.
O której finał Ligi Mistrzów 2026?
Godzina finału Ligi Mistrzów w sezonie 2025/2026 to 18.00 polskiego czasu.
Finał Ligi Mistrzów 2026. Kto zagra?
Kto zagra w finale Ligi Mistrzów w tym sezonie? Po wtorkowym półfinale znamy pierwszego finalistę - do decydującego meczu zakwalifikował się Arsenal. Rywalem przedstawiciela Premier League będzie lepszy z dwumeczu Bayern Monachium - PSG.Przejdź na Polsatsport.pl