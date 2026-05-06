Gdzie obejrzeć Gdynia Rhythmic Stars & Baltic Junior Cup?

Gdynia Rhythmic Stars & Baltic Junior Cup to największa gimnastyczna impreza w naszym kraju, a w tym roku odbywa się już po raz ósmy. Podczas każdej edycji do Trójmiasta przyjeżdżają zawodniczki ze światowego topu, które prezentują układy na najwyższym poziomie. W tym roku w Gdyni wystartuje aż 350 gimnastyczek z 25 krajów i to nie tylko z całej Europy, ale także m.in. ze Stanów Zjednoczonych czy Kanady.

– Gdynia Rhythmic Stars & Baltic Junior Cup to impreza najwyżej klasy z mocną obsadą międzynarodową. Polskie gimnastyczki należą do światowej czołówkii. Nasz sport jest dyscypliną łączącą rywalizację sportową, muzyką i choreografią na najwyższym poziomie oraz pięknem na poziomie sportowego teatru. Jest to też bardzo ważny sprawdzian przed nadchodzącymi imprezami głównymi na arenach międzynarodowych. Liczymy więc na walkę o czołowe lokaty – zapowiada Leszek Blanik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego oraz złoty medalista olimpijski z Pekinu.

Warto też dodać, że oprócz Gdynia Rhythmic Stars, czyli zawodów dla gwiazd, w ramach Baltic Junior Cup swoje umiejętności zaprezentują setki innych zawodniczek: od ośmiolatek po seniorki. – Przy tak mocnej i międzynarodowej obsadzie można jednak spodziewać się bardzo zaciętej rywalizacji. Mamy też nadzieję i wszelkie podstawy, by tak przypuszczać, że do walki o czołowe lokaty włączą się również reprezentantki Polski, które przed własną publicznością zawsze potrafią pokazać się z bardzo dobrej strony – mówi Anna Mrozińska, prezes Fundacji Corda, głównego organizatora imprezy oraz olimpijka z Aten.

Jeśli chodzi o konkrety, to w Gdyni wystąpią między innymi Francuzka Helene Karbanov (olimpijka z Paryża) czy Niemka Margarita Kolosov, czyli czwarta zawodniczka najważniejszej imprezy czterolecia sprzed dwóch lat. Polscy kibice czekają jednak przede wszystkim na układy Liliany Lewińskiej, czyli polskiej zawodniczki, która jest naszą największą gwiazdą.

– Bardzo się cieszymy, że Liliana ponownie potwierdziła swoją obecność na turnieju – dodaje Maria Mrozińska. – Jej coroczny start sprawia, że poziom zawodów utrzymuje się na najwyższym, międzynarodowym poziomie, a gdyńska publiczność zawsze z niecierpliwością czeka na jej występy. Lewińska nie tylko przyciąga kibiców, ale też inspiruje młode zawodniczki, które dzięki niej mogą zobaczyć światową klasę w swoim mieście.

– Obecność Liliany to świetna informacja, ponieważ to jest wysokiej klasy zawodniczka, która z powodzeniem rywalizuje z najlepszymi na świecie, a zarazem jest sympatyczną i popularną gimnastyczką. Obecnie ma okres maturalny, co zawsze jest trudne dla sportowca mentalnie, ale myślę, że jako profesjonalista z pewnością sobie z tym poradzi – dodaje Leszek Blanik.

Organizatorzy liczą jednak też na to, że kibice będą wspierać inne reprezentantki Polski, których nie zabraknie w gdyńskiej hali. Jak zapewniają, biało-czerwone zawodniczki słyną z walki, pasji i pełnego zaangażowania, więc również będą chciały powalczyć o jak najlepszy wynik. Wystartują także reprezentantki Polski juniorek, czyli m.in. Laura Lewińska, czyli młodsza siostra Liliany, a także Aleksandra Sadzińśka z Fundacji Boomerang Rumia czy Olga Duraj z PTG Sokół Kraków. – Każda z nich wnosi do drużyny coś wyjątkowego i pokazuje, że przyszłość tej dyscypliny w Polsce wygląda naprawdę obiecująco – podkreśla Anna Mrozińska. – Nasze zawodniczki zawsze zostawiają na macie serce, a ich występy, niezależnie od rangi turnieju, budzą ogromne emocje i pokazują, jak dynamicznie rozwija się gimnastyka artystyczna w naszym kraju. Polska gimnastyka artystyczna przeżywa wyjątkowo dynamiczny rozwój, a młode zawodniczki coraz śmielej pokazują, że mogą w przyszłości dorównać swoim idolkom. W nadchodzącym Baltic Junior Cup zobaczymy najbardziej utalentowany młody narybek, czyli dziewczyny, które już teraz imponują techniką, dojrzałością i ambicją.

Zawody tradycyjnie zakończy gala show (niedziela, godz. 18). To będzie moment, kiedy zawodniczki zaprezentują widowiskowe układy nie tylko z obszaru gimnastyki, ale również tańca. – Wtedy rywalizacja sportowa odchodzi już na bok, a wszystkie zawodniczki chcą pokazać się z jak najbardziej artystycznej odsłony. Kibice będą mogli je podziwiać z trochę innej strony, co jest niezwykłym doświadczeniem. Nic więc dziwnego, że wszyscy zawsze szczególnie czekają na gala show i sami jesteśmy ciekawi, co w tym roku zobaczymy na zakończenie imprezy – mówi Maria Mrozińska.

Ale kibice będą mogli liczyć nie tylko na emocje sportowe, ale również szereg innych atrakcji. W specjalnej strefie dla dzieci nie zabraknie konkursów związanych z aktywnym spędzaniem czasu, a do wygrania będzie aż tysiąc nagród! Do tego dojdą stoiska ze sprzętem gimnastycznym, gdzie będzie można kupić sprzęt, wybrać pokrowce na przybory czy uzupełnić sportową garderobę o stroje treningowe, a specjaliści pomogą w odpowiednim doborze. – Zależy nam na tym, by Gdynia Rhythmic Stars & Baltic Junior Cup była imprezą rodzinną i również młodzi kibice poczuli atmosferę gimnastycznego święta. Nasze konkursy będą oczywiście nawiązywały do gimnastyki i aktywności ruchowej i mogą zainspirować dzieci, by rozpocząć treningi lub po prostu więcej się ruszać dla zdrowia – zachęca Anna Mrozińska.

Warto też dodać, że impreza odbywa się także ramach obchodów 100-lecia Gdyni. Dlatego w hali będzie można podziwiać wystawę fotografii zatytułowaną „Historia gimnastyki artystycznej w Gdyni”. To wyjątkowy wernisaż, który pokaże, jak gimnastyka była i wciąż jest ważna w mieście na przestrzeni lat. Dodatkowo, ze wszystkich pozyskanych materiałów planowana jest prezentacja multimedialna o tym samym tytule, która na pewno przykuje uwagę nie tylko dorosłych, ale również dzieci. – Mamy piękne ujęcia nie tylko od trzech różnych fotografów, ale również swoje archiwa udostępniły nam same zawodniczki i trenerki, więc będzie można poznać też gimnastykę od kulis – dodaje Maria Mrozińska.

Po raz pierwszy w historii imprezy niedzielne finały pokaże Polsat Sport. Transmisja od godziny 13.55 w Polsacie Sport Extra 3 oraz online w Polsat Box Go.

