Hajto mocno o Widzewie. Wskazał największy problem

Piłka nożna

Widzew Łódź przegrał w piątkowym meczu PKO BP Ekstraklasy z Legią Warszawa po golu w siódmej minucie doliczonego czasu gry. Piłkarze Aleksandara Vukovicia skomplikowali sobie kwestie utrzymania. Tomasz Hajto nie może uwierzyć, że sytuacja Widzewa wygląda aż tak źle.

Mężczyzna w beżowej marynarce siedzi przed mikrofonem na tle ekranu z logo "Polsat Futbol Cast".
fot. Polsat Sport
Tomasz Hajto wypowiedział się o Widzewie Łódź

- Najbardziej cierpi w Łodzi kibic. Fenomenalny stadion, a teraz brutalna walka o utrzymanie. Pierwszy raz jestem przerażony, że zespół z taką marką został tak źle zarządzony. Nie wiem, kto to analizował, ale uważam, że sportowo wygląda to bardzo źle - przekazał w najnowszym wydaniu programu "Polsat Futbol Cast".

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje legenda Interu! Za kilka dni świętowałby urodziny

 

Hajto wskazał główny problem łódzkiego klubu.

 

- Na Legii widziałem Widzew wystraszony. Zespół chłopaków, którym presja całkowicie związała nogi. Niektórzy sobie nie dają rady, a na dzień dzisiejszy są wymagania - tłumaczył.

 

Tak samo uważa Roman Kołtoń.

 

- Myślę, że to kwestie mentalne. Byłem na trybunach (podczas meczu z Legią - przyp. red.) i Widzew grał fatalnie. Zero inicjatywy w ataku. To było ustawianie się pod przeciwnika, niski pressing, czekanie na wyrok, który długo nie zapadał, bo Legia nie miała amunicji - oznajmił.

 

Dziennikarz nie miał również wątpliwości, by wskazać największego przegranego ostatnich miesięcy.

 

- Ten Zeqiri do niczego się nie nadaje. To jest niewypał transferowy - podsumował.

 

HP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASAPIŁKA NOŻNATOMASZ HAJTOWIDZEW ŁÓDŹ
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Karolina Kowalczyk: Tata grał w Betisie dawno temu, a ludzie wciąż wspominają jego nazwisko
Zobacz także

Liga Konferencji: Real Betis - Jagiellonia Białystok. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 