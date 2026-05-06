Hajto mocno o Widzewie. Wskazał największy problem

- Najbardziej cierpi w Łodzi kibic. Fenomenalny stadion, a teraz brutalna walka o utrzymanie. Pierwszy raz jestem przerażony, że zespół z taką marką został tak źle zarządzony. Nie wiem, kto to analizował, ale uważam, że sportowo wygląda to bardzo źle - przekazał w najnowszym wydaniu programu "Polsat Futbol Cast".

Hajto wskazał główny problem łódzkiego klubu.

- Na Legii widziałem Widzew wystraszony. Zespół chłopaków, którym presja całkowicie związała nogi. Niektórzy sobie nie dają rady, a na dzień dzisiejszy są wymagania - tłumaczył.

Tak samo uważa Roman Kołtoń.

- Myślę, że to kwestie mentalne. Byłem na trybunach (podczas meczu z Legią - przyp. red.) i Widzew grał fatalnie. Zero inicjatywy w ataku. To było ustawianie się pod przeciwnika, niski pressing, czekanie na wyrok, który długo nie zapadał, bo Legia nie miała amunicji - oznajmił.

Dziennikarz nie miał również wątpliwości, by wskazać największego przegranego ostatnich miesięcy.

- Ten Zeqiri do niczego się nie nadaje. To jest niewypał transferowy - podsumował.

HP, Polsat Sport