Hiszpanie ujawniają! Przyszłość Lewandowskiego zależy od niego

Hubert PawlikPiłka nożna

Już za niespełna dwa miesiące Robert Lewandowski wypełni kontrakt z Barceloną. Jak się okazuje, o przyszłości napastnika zadecyduje jeden człowiek. "Mundo Deportivo" ujawnił szczegóły.

Piłkarz Robert Lewandowski w koszulce FC Barcelony.
Hansi Flick zadecyduje o przyszłości Lewandowskiego

Lewandowski rozegrał w tym sezonie La Liga 27 meczów, w których strzelił trzynaście goli. To zdecydowanie najgorsze rozgrywki Polaka, odkąd trafił do katalońskiego klubu. Nie ma co się jednak dziwić, zwłaszcza że sporo meczów rozpoczynał na ławce rezerwowych.

 

Czy Lewandowski pozostanie w Barcelonie na kolejny sezon? To pytanie zadają sobie kibice. Dziennik "Mundo Deportivo" zdradził, że o przyszłości napastnika zadecyduje Hansi Flick. 

 

Choć prezydent Joan Laporta zapowiedział, że chciałby przedłużyć z nim kontrakt, nic nie jest przesądzone. Najważniejsze jest to, czy Flick widzi go w kadrze na przyszły sezon. Szkoleniowiec musi się określić, gdyż władze klubu planują wzmocnienie tej pozycji.

 

"Jeśli Flick nie widzi już Lewandowskiego w zespole na przyszły sezon, musi mu to zakomunikować. Jeśli chce go zatrzymać, musi jasno określić jego rolę i przekazać wszystko przełożonym" - można przeczytać. W takiej samej sytuacji znaleźli się też: Marcus Rashford i Joao Cancelo.

 

Do zakończenia rozgrywek ligowych FC Barcelona ma cztery mecze. Już w niedzielę 10 maja zmierzy się w hitowym starciu z Realem Madryt.

