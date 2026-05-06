Ile zarobił Sinner za historyczny triumf? Kwota zwala z nóg!

Na zwycięską serię Sinnera w turniejach ATP Masters 1000 składają się sukcesy w Paryżu w listopadzie ubiegłego roku, a w tym sezonie w Indian Wells, Miami, Monte Carlo i teraz w Madrycie. Łącznie 24-letni Włoch wygrał już osiem z dziewięciu turniejów Masters 1000. Jedynym tytułem, którego mu brakuje, jest Internazionali BNL d'Italia w Rzymie.

Jednocześnie Sinner wygrał 23. pojedynek z rzędu w cyklu ATP. Ostatni raz zszedł pokonany z kortu w lutym, gdy uległ Czechowi Jakubowi Mensikowi w ćwierćfinale turnieju rangi 500 w Dosze.

Finał ze Zverevem w Madrycie trwał zaledwie 58 minut. To była 14. konfrontacja tych zawodników i 10. wygrana włoskiego tenisisty.

Za zwycięstwo w stolicy Hiszpanii Sinner zainkasował 1000 punktów oraz zawrotną sumę 1 007 165 euro, czyli około 4 265 747 zł. Taką samą nagrodę "zgarnęła" triumfatorka kobiecych zmagań, Marta Kostiuk.

Sinner powiększył swoją przewagę w rankingu ATP nad Carlosem Alcarazem, który z powodu kontuzji nadgarstka nie wystąpił w turnieju w Madrycie. W najnowszym notowaniu Włoch ma 14 350 pkt, a Hiszpan - 12 960.

Tegoroczna edycja turnieju ATP w Rzymie odbędzie się w dniach 6-17 maja.

