Jego śmierć uratowała życie czterech osób. Ostatnia wola sportowca została spełniona

Kim był Ronyell Whitaker?

Ronyell Whitaker urodził się 19 marca 1979 roku w Norfolk w stanie Wirginia w Stanach Zjednoczonych. Szybko objawił swój talent sportowy. W 2003 roku dołączył do klubu Tampa Bay Buccaneers. W NFL zadebiutował w barwach Minnesota Vikings.



W uznawanej za najlepszą ligę świata w futbolu amerykańskim rozegrał dokładnie 43. mecze. Reprezentował też takie drużyny jak Rhein Fire, Detroit Lions czy Winnipeg Blue Bombers w Canadian Football League. Grał na pozycji obrońcy, gdzie imponował nieustępliwością i hartem ducha.

Co Ronyell Whitaker robił po karierze?

Po zakończeniu kariery w 2010 roku Ronyell Whitaker zamieszkał w okolicach Minneapolis. Tam dalej poświęcał się swojej pasji, trenując dzieci w lokalnych szkołach. Rodzice podkreślają jego ogromne zaangażowanie i dobre podejście do najmłodszych adeptów sportu. Dla swoich podopiecznych chciał być wzorem i dbał o nich nie tylko na boisku, ale też poza nim.



Jego śmierć była ogromną stratą dla lokalnej społeczności, która jest nie do zastąpienia. Poza sportem Ronyell Whitaker prowadził firmę Whitaker Group LLC specjalizującą się w obrocie nieruchomościami na obszarze Minneapolis-Saint Paul, w tym w sprzedaży krótkoterminowej oraz w poszukiwaniu nieruchomości dla zawodników Minnesota Vikings.

Kiedy i na co zmarł Ronyell Whitaker?

Ronyell Whitaker zmarł 21 lutego w wyniku tętniaka mózgu. Miał zaledwie 46 lat i jeszcze wiele przed sobą. O śmierci swojego byłego zawodnika poinformował klub Minnesota Vikings. Później informację potwierdziła jego partnerka Laurie Charboneau. Ta jednak zdradziła coś jeszcze.

Ronyell Whitaker po śmierci uratował cztery osoby

Zgodnie z przekazami najbliższych Ronyell Whitaker całe życie czuł potrzebę pomagania innym osobom. Nie dziwi więc fakt, że zdecydował się na oddanie swoich narządów. Życie Whitakera podtrzymywane było przez aparaturę medyczną po to, aby znaleźć idealnie dopasowanych biorców.



Już wiemy, że narządy sportowca uratowały życie czterem osobom. Do tego jego serce przekazano na cele naukowe. To wyjątkowy i wzruszający gest. Dzięki temu choć cząstka Whitakera pozostanie na świecie.

